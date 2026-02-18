Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

Očekuje se da Sanae Takaiči tokom dana predstavi novi kabinet, ali i održi konferenciju na kojoj će izložiti planove nove Vlade.

Japanski parlament ponovo je izabrao Sanae Takaiči za premijerku Japana, nakon ubedljive pobede njene Liberalno-demokratske partije na vanrednim parlamentarnim izborima. Pre početka sednice japanskog parlamenta, kabinet Sanae Takaiči podneo je kolektivnu ostavku u skladu sa Ustavom, nakon čega je ona potvrđena za premijerku na sednici Predstavničkog doma, donjeg doma parlamenta. Kako navodi japanska novinska agencija Kjodo, očekuje se da Takaiči tokom dana