Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

RTS pre 1 sat
Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

Očekuje se da Sanae Takaiči tokom dana predstavi novi kabinet, ali i održi konferenciju na kojoj će izložiti planove nove Vlade.

Japanski parlament ponovo je izabrao Sanae Takaiči za premijerku Japana, nakon ubedljive pobede njene Liberalno-demokratske partije na vanrednim parlamentarnim izborima. Pre početka sednice japanskog parlamenta, kabinet Sanae Takaiči podneo je kolektivnu ostavku u skladu sa Ustavom, nakon čega je ona potvrđena za premijerku na sednici Predstavničkog doma, donjeg doma parlamenta. Kako navodi japanska novinska agencija Kjodo, očekuje se da Takaiči tokom dana
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Sanae Takaiči ponovo premijerka Japana nakon rekordne pobede LDP-a

Sanae Takaiči ponovo premijerka Japana nakon rekordne pobede LDP-a

Insajder pre 2 sata
Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

N1 Info pre 2 sata
Sanae Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

Sanae Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

Radio 021 pre 1 sat
Japan i zvanično dobio novu vladu: Parlament izabrao Sanae Takaiči za premijerku

Japan i zvanično dobio novu vladu: Parlament izabrao Sanae Takaiči za premijerku

Kurir pre 1 sat
Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

Euronews pre 2 sata
Takaiči raspustila parlament i dobila sve; Sada najavljuje velike reforme

Takaiči raspustila parlament i dobila sve; Sada najavljuje velike reforme

B92 pre 1 sat
Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

Takaiči ponovo izabrana za premijerku Japana

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Liberalno demokratska partijaParlamentarni izboriJapanIzbori

Svet, najnovije vesti »

Američki potpredsednik opet napao Evropu

Američki potpredsednik opet napao Evropu

Vesti online pre 14 minuta
Kineska flota od 16.000 brodova napravila "zatvoreni krug": Ne vraćaju se u luke godinama, imaju plutajuće bolnice, a Zapad je…

Kineska flota od 16.000 brodova napravila "zatvoreni krug": Ne vraćaju se u luke godinama, imaju plutajuće bolnice, a Zapad je u šoku - drže 53% svetske brodogradnje!

Blic pre 14 minuta
U Ženevi nastavljeni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine

U Ženevi nastavljeni pregovori Rusije, SAD i Ukrajine

NIN pre 14 minuta
Holivudski glumci i režiseri kritikuju Berlinale zbog "rasizma prema Palestincima"

Holivudski glumci i režiseri kritikuju Berlinale zbog "rasizma prema Palestincima"

Euronews pre 8 minuta
Zelenskom dogorelo, traži hitan sastanak s Putinom: Napeti pregovori u Ženevi trajali šest sati, lome se koplja oko prekida…

Zelenskom dogorelo, traži hitan sastanak s Putinom: Napeti pregovori u Ženevi trajali šest sati, lome se koplja oko prekida vatre i bezbednosnih garancija

Kurir pre 3 minuta