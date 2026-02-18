Vučić: Prijateljski i sadržajan razgovor, Indija dolazi na Ekspo; Modi: Naše veze će dobiti veći zamah u budućnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, posle sastanka sa predsednikom Vlade Indije Narendrom Modijem u Nju Delhiju, da će Indija nastaviti sa politikom nepriznavanja nezavisnosti Kosova i Metohije. Vučić je naveo da su u razgovoru definisali oblasti u kojima saradnja dve zemlje može da bude od izuzetnog značaja i istakao da su to pod broj jedan inovativne tehnologije.

Modi: Uveren sam da će veze Srbije i Indije dobiti još veći zamah u budućnosti Na sajtu Vlade Indije objavljena je vest da se premijer te zemlje Narendra Modi sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, kome se zahvalio na učešću na Samitu o uticaju veštačke inteligencije. Kako se navodi, Modi je podsetio na posetu Vučića Indiji 2017. godine, kada je prisustvovao Vibrant Gudžarat Global Samitu, kao i na njegovo učešće na drugom samitu Voice of the Global