Lavina u Kaliforniji, 10 skijaša nestalo, šestoro preživelo

SAKRAMENTO - Deset skijaša vodi se kao nestalo, a šestoro je preživelo lavinu koja se danas obrušila na područje planine Kasl Pik u okrugu Nevada, na severu američke savezne države Kalifornije, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu u izuzetno teškim vremenskim uslovima, saopštile su lokalne vlasti.

Kancelarija šerifa okruga Nevada navela je da je lavina prijavljena tokom snažne snežne oluje koja je zatvorila auto-puteve na planinskim prevojima. Iz organizacije Blekberd Mauntin Gajds, koja se bavi edukacijom i profesionalnim vođenjem skijaša na ture, saopšteno je da se grupa vraćala sa trodnevne ture kada je došlo do lavine, preneo je CBS njuz. U akciji spasavanja učestvuju tim za potragu i spasavanje okruga Nevada, kao i specijalizovane spasilačke ski ekipe.