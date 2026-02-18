Lavina u Kaliforniji, 10 skijaša nestalo, šestoro preživelo

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Lavina u Kaliforniji, 10 skijaša nestalo, šestoro preživelo

SAKRAMENTO - Deset skijaša vodi se kao nestalo, a šestoro je preživelo lavinu koja se danas obrušila na područje planine Kasl Pik u okrugu Nevada, na severu američke savezne države Kalifornije, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu u izuzetno teškim vremenskim uslovima, saopštile su lokalne vlasti.

Kancelarija šerifa okruga Nevada navela je da je lavina prijavljena tokom snažne snežne oluje koja je zatvorila auto-puteve na planinskim prevojima. Iz organizacije Blekberd Mauntin Gajds, koja se bavi edukacijom i profesionalnim vođenjem skijaša na ture, saopšteno je da se grupa vraćala sa trodnevne ture kada je došlo do lavine, preneo je CBS njuz. U akciji spasavanja učestvuju tim za potragu i spasavanje okruga Nevada, kao i specijalizovane spasilačke ski ekipe.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

(Video) Lavina zatrpala skijaše! Borba sa vremenom u toku, specijalne ekipe tragaju za 10 ljudi u nemogućim uslovima

(Video) Lavina zatrpala skijaše! Borba sa vremenom u toku, specijalne ekipe tragaju za 10 ljudi u nemogućim uslovima

Blic pre 2 minuta
Lavina zatrpala 10 skijaša, još 6 ljudi zarobljeno na planini u Kaliforniji, za jedan dan napadalo 76 cm snega

Lavina zatrpala 10 skijaša, još 6 ljudi zarobljeno na planini u Kaliforniji, za jedan dan napadalo 76 cm snega

Dnevnik pre 41 minuta
Jaka snežna oluja izazvala lavinu: 10 skijaša nestalo FOTO/VIDEO

Jaka snežna oluja izazvala lavinu: 10 skijaša nestalo FOTO/VIDEO

B92 pre 7 minuta
Snežna lavina u Sijera Nevadi: Spasilačke ekipe tragaju za deset nestalih

Snežna lavina u Sijera Nevadi: Spasilačke ekipe tragaju za deset nestalih

Insajder pre 46 minuta
Lavina u Kaliforniji, 10 skijaša nestalo, šestoro preživelo

Lavina u Kaliforniji, 10 skijaša nestalo, šestoro preživelo

Euronews pre 1 sat
Lavina u Kaliforniji, 10 skijaša nestalo, šestoro preživelo

Lavina u Kaliforniji, 10 skijaša nestalo, šestoro preživelo

Politika pre 52 minuta
Lavina zatrpala 10 skijaša, 6 ljudi zarobljeno na planini u Kaliforniji: Napadalo 76 cm snega za jedan dan!

Lavina zatrpala 10 skijaša, 6 ljudi zarobljeno na planini u Kaliforniji: Napadalo 76 cm snega za jedan dan!

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KalifornijaSakramento

Svet, najnovije vesti »

Sanae Takaiči ponovo premijerka Japana nakon rekordne pobede LDP-a

Sanae Takaiči ponovo premijerka Japana nakon rekordne pobede LDP-a

Insajder pre 35 minuta
SAD razmatraju izlazak iz Međunarodne agencije za energiju zbog politike zelene tranzicije

SAD razmatraju izlazak iz Međunarodne agencije za energiju zbog politike zelene tranzicije

Insajder pre 20 minuta
Pezeškijan: Iran otvoren za proveru kako bi dokazao da nema nuklearnu bombu

Pezeškijan: Iran otvoren za proveru kako bi dokazao da nema nuklearnu bombu

RTV pre 32 minuta
SAD: Napustićemo Međunarodnu agenciju za energiju ako ne odustane od zelene tranzicije

SAD: Napustićemo Međunarodnu agenciju za energiju ako ne odustane od zelene tranzicije

RTV pre 21 minuta
Ukrajinska PVO oborila 100 ruskih dronova tokom noći

Ukrajinska PVO oborila 100 ruskih dronova tokom noći

RTV pre 12 minuta