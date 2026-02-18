Mićin i ambasador Šukla razgovarali o unapređenju saradnje između Srbije i Indije

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Mićin i ambasador Šukla razgovarali o unapređenju saradnje između Srbije i Indije

NOVI SAD - Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin razgovarao je danas u Gradskoj kući sa ambasadorom Republike Indije Abišekom Šuklom o unapređenju saradnje u oblasti digitalne ekonomije, obrazovanja, kulture i održivog turizma, kao i o povezivanju institucija i privrednih subjekata, u svetlu najnovijih protokola o saradnji potpisanih između dve zemlje.

Mićin je istakao da je značajno za tu posetu je i što se u isto vreme, predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi u službenoj poseti Republici Indiji, gde učestvuje na Samitu o veštačkoj inteligenciji u Nju Delhiju, zajedno sa brojnim svetskim liderima, u okviru kog ima bilateralne susrete sa najvišim zvaničnicima Indije, saopšteno je iz kabineta gradonačelnika. "To će nesumnjivo još više ojačati odnose dve zemlje i saradnju u ključnim tehnološkim sektorima. Ove
