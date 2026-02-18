U Novom Sadu održana komemoracija nedavno preminuloj Tatjani Ječmenici

NOVI SAD - U Pokrajinskoj skupštini u Novom Sadu danas je održana komemoracija nekadašnjoj teniserki Tatjani Ječmenici, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći 13. februara.

Nesreća se desila petnaestak minuta posle 20 časova na obilaznici kod Orlovače, kada su se sudarili džip i šleper. Tatjana Ječmenica bila je profesionalna srpska teniserka, selektorka reprezentacije Srbije i Crne Gore, a potom Srbije, kao i trener i vlasnik teniske škole u Novom Sadu. Predsednik Teniskog saveza Vojvodine Milan Jerinkić rekao je da je Tatjana Ječmenica ostavila dubok trag u srpskom tenisu jer je bila izuzetno talentovana, vredna i uporna što je