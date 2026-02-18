U Novom Sadu održana komemoracija nedavno preminuloj Tatjani Ječmenici

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
U Novom Sadu održana komemoracija nedavno preminuloj Tatjani Ječmenici

NOVI SAD - U Pokrajinskoj skupštini u Novom Sadu danas je održana komemoracija nekadašnjoj teniserki Tatjani Ječmenici, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći 13. februara.

Nesreća se desila petnaestak minuta posle 20 časova na obilaznici kod Orlovače, kada su se sudarili džip i šleper. Tatjana Ječmenica bila je profesionalna srpska teniserka, selektorka reprezentacije Srbije i Crne Gore, a potom Srbije, kao i trener i vlasnik teniske škole u Novom Sadu. Predsednik Teniskog saveza Vojvodine Milan Jerinkić rekao je da je Tatjana Ječmenica ostavila dubok trag u srpskom tenisu jer je bila izuzetno talentovana, vredna i uporna što je
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Održana komemoracija Tatjani Ječmenici u Novom Sadu

Održana komemoracija Tatjani Ječmenici u Novom Sadu

RTS pre 17 minuta
Komemoracija Tatjani Ječmenici Jevtić: "Život posvećen tenisu i ljudima"

Komemoracija Tatjani Ječmenici Jevtić: "Život posvećen tenisu i ljudima"

Radio 021 pre 2 minuta
U Novom Sadu održana komemoracija nedavno tragično stradaloj Tatjani Ječmenici (foto)

U Novom Sadu održana komemoracija nedavno tragično stradaloj Tatjani Ječmenici (foto)

Euronews pre 42 minuta
Tuga i suze: Potresne scene na komemoraciji Tatjani Ječmenici

Tuga i suze: Potresne scene na komemoraciji Tatjani Ječmenici

Nova pre 42 minuta
Srbija u suzama: Komemoracija proslavljenoj teniserki Tatjani Ječmenici, tuga u zgradi Skupštine Vojvodine

Srbija u suzama: Komemoracija proslavljenoj teniserki Tatjani Ječmenici, tuga u zgradi Skupštine Vojvodine

Večernje novosti pre 37 minuta
Održana komemoracija Tatjani Ječmenici, govorili Bajatović, Vučković, Basta, Jerinkić, došao i Dačić

Održana komemoracija Tatjani Ječmenici, govorili Bajatović, Vučković, Basta, Jerinkić, došao i Dačić

Telegraf pre 47 minuta
Sestra tatjane ječmenice jeca na komemoraciji: Majka i otac neutešni u prvom redu, teniserkina najbolja drugarica Dragana…

Sestra tatjane ječmenice jeca na komemoraciji: Majka i otac neutešni u prvom redu, teniserkina najbolja drugarica Dragana Bekvalac plače na sav glas (foto, video)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisCrna GoraSkupština VojvodineVojvodinaNovi SadFed Kup

Vojvodina, najnovije vesti »

Odbornici zrenjaninske opozicije traže sednicu Skupštine grada zbog povećanja cene vode

Odbornici zrenjaninske opozicije traže sednicu Skupštine grada zbog povećanja cene vode

N1 Info pre 17 minuta
Macut sa novim ambasadorom Ukrajine o osnaživanju saradnje u različitim oblastima

Macut sa novim ambasadorom Ukrajine o osnaživanju saradnje u različitim oblastima

RTV pre 7 minuta
Pretnje smrću Lazaru Diniću zbog razotkrivanja napadača na studente i novinare

Pretnje smrću Lazaru Diniću zbog razotkrivanja napadača na studente i novinare

Ist media pre 1 minut
Pretnje smrću Lazaru Diniću zbog razotkrivanja napadača na studente

Pretnje smrću Lazaru Diniću zbog razotkrivanja napadača na studente

Ist media pre 6 minuta
UNS: Nadležni da pronađu i kazne odgovornog za pretnje novinarima portala „Revolt“

UNS: Nadležni da pronađu i kazne odgovornog za pretnje novinarima portala „Revolt“

Danas pre 13 minuta