Vučić iz Nju Delhija: Plenković mi rekao da vojni savez Prištine, Tirane i Zagreba nije uperen protiv Srbije

NJU DELHI - Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, boravi u Indiji, gde se, u Nju Delhiju, sastao sa predsednikom vlade te zemlje, Narendrom Modijem. Tokom razgovora, definisali su oblasti u kojima saradnja dveju zemalja može da bude od velikog značaja, a posebna pažnja posvećena je saradnji u oblasti veštačke inteligencije, digitalne transformacije, farmaceutske industrije, obrazovanja i razmeni stručnjaka. Među glavnim temama i produbljivanje ekonomske saradnje i investicioni projekti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Nju Delhiju, gde učestvuje na Samitu veštačke inteligencije, da je dugo razgovarao sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem i da su po prvi put govorili na temu vojnog saveza Tirane, Zagreba i Prištine. Vučić je preneo da mu je Plenković rekao da vojni savez Prištine, Tirane i Zagreba nije uperen protiv Srbije. "Ne bi bilo fer da iznosim to i da govorim sve, ali u jednoj rečenici mogu da kažem da je