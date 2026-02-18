Vučić iz Nju Delhija: Plenković mi rekao da vojni savez Prištine, Tirane i Zagreba nije uperen protiv Srbije

RTV pre 3 sata  |  Tanjug, RTV
Vučić iz Nju Delhija: Plenković mi rekao da vojni savez Prištine, Tirane i Zagreba nije uperen protiv Srbije

NJU DELHI - Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, boravi u Indiji, gde se, u Nju Delhiju, sastao sa predsednikom vlade te zemlje, Narendrom Modijem. Tokom razgovora, definisali su oblasti u kojima saradnja dveju zemalja može da bude od velikog značaja, a posebna pažnja posvećena je saradnji u oblasti veštačke inteligencije, digitalne transformacije, farmaceutske industrije, obrazovanja i razmeni stručnjaka. Među glavnim temama i produbljivanje ekonomske saradnje i investicioni projekti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Nju Delhiju, gde učestvuje na Samitu veštačke inteligencije, da je dugo razgovarao sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem i da su po prvi put govorili na temu vojnog saveza Tirane, Zagreba i Prištine. Vučić je preneo da mu je Plenković rekao da vojni savez Prištine, Tirane i Zagreba nije uperen protiv Srbije. "Ne bi bilo fer da iznosim to i da govorim sve, ali u jednoj rečenici mogu da kažem da je
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Trgovački putnik Aleksandar Vučić: Otišao u daleku Indiju po nove ugovore za SNS kvazi elitu

Trgovački putnik Aleksandar Vučić: Otišao u daleku Indiju po nove ugovore za SNS kvazi elitu

Nova pre 22 minuta
"Indija dolazi na Ekspo!" Vučić: Ovo je velika vest za građane.

"Indija dolazi na Ekspo!" Vučić: Ovo je velika vest za građane.

Blic pre 52 minuta
"To je moj drugi susret" Vučić se sastao sa premijerom Indije u Nju Delhiju: Oglasio se i Modi nakon sastanka (foto)

"To je moj drugi susret" Vučić se sastao sa premijerom Indije u Nju Delhiju: Oglasio se i Modi nakon sastanka (foto)

Blic pre 2 sata
Vučić: Prijateljski i sadržajan razgovor, Indija dolazi na Ekspo; Modi: Naše veze će dobiti veći zamah u budućnosti

Vučić: Prijateljski i sadržajan razgovor, Indija dolazi na Ekspo; Modi: Naše veze će dobiti veći zamah u budućnosti

RTS pre 3 sata
Vučić nedavno rekao da ne zna šta je veštačka inteligencija, danas u Indiji govori o "značaju novih tehnologija"

Vučić nedavno rekao da ne zna šta je veštačka inteligencija, danas u Indiji govori o "značaju novih tehnologija"

N1 Info pre 3 sata
"Razmišljam da dam dodatno pomilovanje" Vučić o incidentu na skupu u Novom Sadu: "Nikada neko sa ove strane nije pokušao da…

"Razmišljam da dam dodatno pomilovanje" Vučić o incidentu na skupu u Novom Sadu: "Nikada neko sa ove strane nije pokušao da ubije nekog" (video)

Blic pre 3 sata
Vučić: Pozvao sam indijskog premijera Modija da poseti Srbiju, dve zemlje mogu bolje da sarađuju

Vučić: Pozvao sam indijskog premijera Modija da poseti Srbiju, dve zemlje mogu bolje da sarađuju

Euronews pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićMMFVlada SrbijeZagrebGrčkaIndijaPredsednik SrbijeTiranaNju DelhiPrištinaAntonio GuterešŠpanijaFrancuska

Politika, najnovije vesti »

Rekao je u Skupštini da ne razume da „u 19 časova imamo emisiju na ciganskom jeziku“: Sad ga je Vučić odlikovao – Ko je to?…

Rekao je u Skupštini da ne razume da „u 19 časova imamo emisiju na ciganskom jeziku“: Sad ga je Vučić odlikovao – Ko je to?

Danas pre 1 sat
"Srbija zaslužuje članstvo u EU, dobro je pripremljena" Fico: "Odbacujemo diskriminaciju" (foto)

"Srbija zaslužuje članstvo u EU, dobro je pripremljena" Fico: "Odbacujemo diskriminaciju" (foto)

Blic pre 1 sat
Centralni komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije večeras u Beogradu: Srbija za Kubu, Kuba će pobediti

Centralni komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije večeras u Beogradu: Srbija za Kubu, Kuba će pobediti

Danas pre 1 sat
Vučić se nećka: Još nisam doneo odluku da li ću da pomilujem čoveka koji je ošamario blokadera u Novom Sadu

Vučić se nećka: Još nisam doneo odluku da li ću da pomilujem čoveka koji je ošamario blokadera u Novom Sadu

Danas pre 3 sata
Osmani otputovala na inauguracioni sastanak Odbora za mir predsednika Trampa

Osmani otputovala na inauguracioni sastanak Odbora za mir predsednika Trampa

Danas pre 2 sata