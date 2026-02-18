Vučić tvrdi da mu je Plenković rekao da 'vojni savez' Hrvatske, Albanije i Kosova nije protiv Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Indiji da je sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem razgovarao "o vojnom savezu" Hrvatske, Albanije i Kosova i da mu je Plenković rekao da taj savez nije uperen protiv Srbije. "Sve drugo što bi rekao bi izlazilo iz okvira uljudnosti, pristojnog ponašanja i kršilo bi pravila dobre vere i racionalnog razgovora", rekao je Vučić 18. februara u Nju Delhiju gde boravi na svetskom samitu "India Pact Summit 2026" o
