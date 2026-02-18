FK Partizan negoduje zbog izbora sudije za derbi Dobro poznati sudija vodi 178. duel Zvezde i Partizana

Pavle Ilić je delegiran za sudiju u 178. večitom derbiju koji se igra u nedelju od 17 časova na stadionu "Rajko Mitić", a iz Humske odmah stižu negodovanja jer crno-beli smatraju da im je ovakav odabir "prst u oko".

Pavle Ilić je već neko vreme na udaru Partizana zbog odluka na derbiju 2024. godine. Tada je između ostalog postavio živi zid na preko 11 metara udaljenosti od mesta faula, dok je uobičajno da živi zid bude udaljen oko devet metara. „Fudbalski klub Partizan izražava ozbiljno nezadovoljstvo povodom odluke da se za glavnog sudiju predstojeće derbi utakmice između FK Crvena zvezda i FK Partizan delegira Pavle Ilić“, stoji u saopštenju Partizana. Dobro poznati sudija