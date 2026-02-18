Mbape udario na Argentinca: Ti si je..ni rasista!

Real Madrid je pobedio Benfiku sa 1:0 u Lisabonu u prvoj utakmici plej-ofa Lige šampiona, ali sve je ostalo u senci velikog incidenta.

Vinisijus je postigao pobedonosni gol u 50. minutu. Posle gola, usledile su dramatične scene, Brazilac je proslavio pogodak na svoj način, što je uznemirilo domaće navijače i igrače. Posle proslave, Vinisijus je otrčao do sudije Fransoa Leteksjea i požalio se da ga je igrač Benfike, Argentinac Đanluka Prestijani, rasno uvredio. Sa tribina su se potom čuli rasistički napadi, zbog čega je utakmica prekinuta na deset minuta, a situacija na terenu je postala izuzetno