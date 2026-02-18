Deset godina je prošlo kao tren, može li Mega da čuda u Nišu?

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Trener košarkaša Mege Vule Avdalović rekao je danas da zna koliko OKK Beograd može da bude nezgodan i dodao da će njegova ekipa morati da bude maksimalno fokusirana od prve sekunde te četvrtfinalne utakmice Kupa Radivoja Koraća. "Očekuje prva utakmica na Kupu protiv OKK Beograda.

To je duel koji za nas ima posebnu težinu jer sam ja lično proveo tri sezone tamo i poznajem većinu igrača i stručni štab sa druge strane. Znam koliko su oni gladni uspeha i koliko mogu da budu nezgodni kada uđu u ritam", rekao je Avdalović, prenosi klub. "Mi moramo da budemo maksimalno fokusirani od prve sekunde, da kontrolišemo skok i da ne dozvolimo tranziciju koja je najjača strana OKK Beograda", dodao je on. Košarkaši Mege sastaće se sutra od 17 časova u Nišu
