Pavle Ilić ponovo sudi večiti derbi na Marakani

Kragujevački sudija Pavle Ilić delegiran je za glavnog arbitra na 178. večitom derbiju između Crvene zvezde i Partizana, koji će biti odigran u nedelju od 17 časova na stadionu Rajko Mitić.

Odluku o delegiranju ozvaničio je predsednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije Domeniko Mesina. Ilić je pre dve godine bio glavni sudija 172. večitog derbija, nakon kojeg se u javnosti podigla velika prašina, između ostalog i zbog situacije kod slobodnog udarca Crvene zvezde i postavljanja živog zida Partizana. Pomoćnici na meču biće Uroš Stojković i Milan Pašajlić, dok je za četvrtog sudiju određen Nenad Minaković. U VAR sobi nalaziće se Momčilo Marković