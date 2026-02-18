Pavle Ilić ponovo sudi večiti derbi na Marakani

Pavle Ilić ponovo sudi večiti derbi na Marakani

Kragujevački sudija Pavle Ilić delegiran je za glavnog arbitra na 178. večitom derbiju između Crvene zvezde i Partizana, koji će biti odigran u nedelju od 17 časova na stadionu Rajko Mitić.

Odluku o delegiranju ozvaničio je predsednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije Domeniko Mesina. Ilić je pre dve godine bio glavni sudija 172. večitog derbija, nakon kojeg se u javnosti podigla velika prašina, između ostalog i zbog situacije kod slobodnog udarca Crvene zvezde i postavljanja živog zida Partizana. Pomoćnici na meču biće Uroš Stojković i Milan Pašajlić, dok je za četvrtog sudiju određen Nenad Minaković. U VAR sobi nalaziće se Momčilo Marković
