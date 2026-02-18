Odražana komemoracija Tatjani Ječmenici

Odražana komemoracija Tatjani Ječmenici

U Pokrajinskoj skupštini u Novom Sadu danas je održana komemoracija nekadašnjoj teniserki Tatjani Ječmenici, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći 13. februara.

Ječmenica je bila profesionalna srpska teniserka, selektorka reprezentacije Srbije i Crne Gore, a potom i samo Srbije, kao i trener i vlasnik teniske škole u Novom Sadu. Predsednik Teniskog saveza Vojvodine Milan Jerinkić rekao je da je Ječmenica ostavila dubok trag u srpskom tenisu jer je bila izuzetno talentovana, vredna i uporna što je dovelo do renomea svetske igračice. "Njen trener je prepoznao talenat i pomagao joj u napredovanju, kao i Teniski klub
