Šta u Kremlju kažu o pregovorima s Kijevom: Razgovori složeni, kraći susret ne znači da nema napretka

Sputnik pre 1 sat
Šta u Kremlju kažu o pregovorima s Kijevom: Razgovori složeni, kraći susret ne znači da nema napretka

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da su dvodnevni pregovori o ukrajinskoj krizi u Ženevi bili teški. To što su razgovori danas, drugog dana, trajali kraće nego prvog ne znači da nije bilo napretka, rekao je on.

Prvog dana razgovori su trajali šest sati, a danas dva. Na pitanje novinara da li to znači da strane nisu mogle da ostvare napredak, Peskov je rekao: Portparol Kremlja je dodao da će članovi delegacije izvestiti predsednika Vladimira Putinao rezultatima razgovora. Kako je dodao, za sada nema šta da se kaže o mestu održavanja nove runde pregovora. Ranije danas šef ruske delegacije, Vladimir Medinski, je izjavio da su pregovori bili teški, ali delotvorni. Nova runda
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Razgovori složeni, kraći susret ne znači da nema napretka

Razgovori složeni, kraći susret ne znači da nema napretka

Politika pre 26 minuta
Evropljani sedeli u hotelu i čekali: Nisu mogli da prisustvuju pregovorima o Ukrajini u Ženevi

Evropljani sedeli u hotelu i čekali: Nisu mogli da prisustvuju pregovorima o Ukrajini u Ženevi

Večernje novosti pre 36 minuta
Rusi besni, Ukrajinci nezadovoljni, a Amerikanci jedini srećni: Kako su 3 strane doživele prekinute pregovore u Ženevi

Rusi besni, Ukrajinci nezadovoljni, a Amerikanci jedini srećni: Kako su 3 strane doživele prekinute pregovore u Ženevi

Mondo pre 1 sat
Ruska delegacija podnosi izveštaj Putinu o razgovoru sa Ukrajincima

Ruska delegacija podnosi izveštaj Putinu o razgovoru sa Ukrajincima

B92 pre 1 sat
Preokret: Ukrajina i Rusija održale tajni sastanak - SAD izvisile

Preokret: Ukrajina i Rusija održale tajni sastanak - SAD izvisile

B92 pre 1 sat
Kakav zaokret – ovo niko nije očekivao! Rusija i Ukrajina održale sastanak u Ženevi oči u oči, bez Amerikanaca!

Kakav zaokret – ovo niko nije očekivao! Rusija i Ukrajina održale sastanak u Ženevi oči u oči, bez Amerikanaca!

Kurir pre 2 sata
Šefovi ruske i ukrajinske delegacije održali odvojeni sastanak posle glavne runde pregovora u Ženevi

Šefovi ruske i ukrajinske delegacije održali odvojeni sastanak posle glavne runde pregovora u Ženevi

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaKijevkremljPregovori

Svet, najnovije vesti »

Ratni bombarderi u vazduhu, nišan namešten! Više od 150 američkih aviona juri ka tački ključanja na Bliskom istoku: "Ovaj rat…

Ratni bombarderi u vazduhu, nišan namešten! Više od 150 američkih aviona juri ka tački ključanja na Bliskom istoku: "Ovaj rat će biti veći nego što iko misli"

Blic pre 41 minuta
"Nikada mi to ne bi oprostili" Oštra poruka Zelenskog nakon potpunog kraha u Ženevi: "Sve dok je Putin na vlasti..."

"Nikada mi to ne bi oprostili" Oštra poruka Zelenskog nakon potpunog kraha u Ženevi: "Sve dok je Putin na vlasti..."

Blic pre 26 minuta
Tramp i evropska desnica: Oduševljeni i razočarani

Tramp i evropska desnica: Oduševljeni i razočarani

Danas pre 1 sat
DW: Seks i zlostavljanje dece – skandali ruše Viktora Orbana

DW: Seks i zlostavljanje dece – skandali ruše Viktora Orbana

Danas pre 2 sata
Fed signalizira da inflacija i dalje diktira igru

Fed signalizira da inflacija i dalje diktira igru

Bloomberg Adria pre 14 minuta