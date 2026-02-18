Šta u Kremlju kažu o pregovorima s Kijevom: Razgovori složeni, kraći susret ne znači da nema napretka

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da su dvodnevni pregovori o ukrajinskoj krizi u Ženevi bili teški. To što su razgovori danas, drugog dana, trajali kraće nego prvog ne znači da nije bilo napretka, rekao je on.

Prvog dana razgovori su trajali šest sati, a danas dva. Na pitanje novinara da li to znači da strane nisu mogle da ostvare napredak, Peskov je rekao: Portparol Kremlja je dodao da će članovi delegacije izvestiti predsednika Vladimira Putinao rezultatima razgovora. Kako je dodao, za sada nema šta da se kaže o mestu održavanja nove runde pregovora. Ranije danas šef ruske delegacije, Vladimir Medinski, je izjavio da su pregovori bili teški, ali delotvorni. Nova runda