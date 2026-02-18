UN: Slučaj Epstajn - mogući zločini protiv čovečnosti

UN: Slučaj Epstajn - mogući zločini protiv čovečnosti

Milioni dokumenata u vezi sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom ukazuju na postojanje „globalnog kriminalnog poduhvata“ čiji bi pojedini elementi mogli da dosegnu pravni prag zločina protiv čovečnosti, saopštila je danas grupa nezavisnih eksperata koju je imenovao Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Eksperti navode da su krivična dela, opisana u dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država, počinjena u kontekstu suprematističkih uverenja, rasizma, korupcije i ekstremne mizoginije, kao i da ukazuju na komercijalizaciju i dehumanizaciju žena i devojčica, prenosi Rojters. Oni su ocenili da optužbe iznete u objavljenim dosijeima zahtevaju nezavisnu, temeljnu i nepristrasnu istragu, kao i ispitivanje okolnosti koje su omogućile da
