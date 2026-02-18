Ovo može da raduje crveno-bele: Lil protiv Zvezde bez osmorice!

Fudbaleri Crvene zvezde pripremaju se za duel plej-ofa Lige Evrope protiv Lila, a prvi meč zakazan je za četvrtak u 21.00 u Francuskoj.

Favorit na papiru svakako je Lil, klub koji je ove sezone pokazao stabilnost u evropskim takmičenjima, ali crveno-beli imaju dovoljno kvaliteta i motiva da se nadaju istorijskom plasmanu među 16 najboljih ekipa u drugom po jačini evropskom takmičenju. Zvezda i Lil su se već sastali ove sezone, a tada su crveno-beli u Beogradu slavili rezultatom 1:0. Jedini gol na meču postigao je Marko Arnautović, preciznim izvođenjem penala u 85. minutu, što je bio ključni