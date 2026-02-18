U Španiji razbijena kriminalna banda: Proizvodili lažne parfeme

Večernje novosti pre 5 sati
U Španiji razbijena kriminalna banda: Proizvodili lažne parfeme

KATALONSKA policija je uz podršku španskih i francuskih carinika razbila kriminalnu bandu i zaplenila je najveću fabriku lažnih parfema u Evropi, saopštile su danas katalonske vlasti.

Foto: Profimedia U saopštenju se navodi da je u zajedničkoj operaciji zaplenjen materijal vredan više od 94 miliona evra, i da je uhapšeno sedam osoba zbog pripadnosti kriminalnoj organizaciji, šverca i krivičnih dela vezanih za kršenje patenta, prenosi Rojters. Policija je zaplenila i dva skladišta u kojima se nalazilo ukupno 1,2 miliona bočica falsifikovanih parfema. Regionalna vlada španske pokrajine Katalonija je saopštila da je kriminalna organizacija
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

U Španiji razbijena banda, proizvodili lažne parfeme

U Španiji razbijena banda, proizvodili lažne parfeme

Politika pre 4 sati
U Španiji razbijena kriminalna banda za proizvodnju lažnih parfema

U Španiji razbijena kriminalna banda za proizvodnju lažnih parfema

Insajder pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersKatalonijaŠpanijahapšenje

Svet, najnovije vesti »

(Video) Aleksandar (49) umro u lokvi krvi! Jurili su ga, tukli i kamenovali dok nije izdahnuo: Objavljeni poslednji trenuci…

(Video) Aleksandar (49) umro u lokvi krvi! Jurili su ga, tukli i kamenovali dok nije izdahnuo: Objavljeni poslednji trenuci njegovog života, snimak je jeziv

Blic pre 2 minuta
Stravična tragedija u Španiji! Pet mladih osoba poginulo u požaru u stambenoj zgradi (video, foto)

Stravična tragedija u Španiji! Pet mladih osoba poginulo u požaru u stambenoj zgradi (video, foto)

Kurir pre 1 sat
Ponovo počeli protesti u Iranu! Demonstanti na kružnom toku uzvikivali "Smrt Hamneiju" (video)

Ponovo počeli protesti u Iranu! Demonstanti na kružnom toku uzvikivali "Smrt Hamneiju" (video)

Kurir pre 3 sata
Ruski naučnici razvili precizan uređaj za brzu procenu rizika od raka i ubrzanog starenja

Ruski naučnici razvili precizan uređaj za brzu procenu rizika od raka i ubrzanog starenja

Politika pre 3 sata
U Španiji razbijena banda, proizvodili lažne parfeme

U Španiji razbijena banda, proizvodili lažne parfeme

Politika pre 4 sati