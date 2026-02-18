Oglasio se Zelenski o pregovorima u Ženevi: Teško je…

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da su trilateralni pregovori u Ženevi između Ukrajine, SAD i Rusije bili teški, ali da su se strane dogovorile da razgovori budu nastavljeni.

– Vidimo da je postignut napredak, ali za sada se stavovi razlikuju jer su pregovori bili teški – rekao je Zelenski novinarima, prenosi Ukrinform. Zelenski je istakao da postoji napredak po vojnim pitanjima, naime u praćenju prekida vatre, ali da o političkim pitanjima – teritorijama, nuklearnoj elektrani u Zaporožju i drugim osetljivim pitanjima – stavovi strana ostaju različiti. Istakao je da je postignut dogovor da će primirje pratiti i američka strana i to je