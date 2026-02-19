Zašto kineski automobili obećavaju 30 posto veći domet od evropskih?

Evropa koristi WLTP (Svetski usklađeni postupak ispitivanja za laka vozila), dok Kina primenjuje CLTC (Kineski ciklus ispitivanja za laka vozila), a razlika između njih je toliko velika da isti električni auto može u Kini oglašavati i do 30 posto više kilometara nego u Evropi.

Dva ciklusa, dve filozofije Evropski WLTP je nastao da bi zamenio stari NEDC i približio zvanične brojke stvarnim uslovima vožnje. Njegova struktura se bazira na četiri faze koje kombinuju nisku, srednju, visoku i veoma visoku brzinu, sa žustrijim ubrzanjima, manje vremena u praznom hodu i dužim deonicama iznad 100 km/h. U stvari, odražava način vožnje u Evropi: međugradska putovanja, autoputevi, tok saobraćaja i određene dinamičke zahteve. CLTC je, s druge strane,