Doživotni zatvor za bivšeg predsednika Južne Koreje

Sud u Južnoj Koreji proglasio je krivim bivšeg predsednika države Juna Suka Jeola za organizovanje pobune i osudio ga na doživotnu kaznu zatvora.

Šezdesetpetogodišnji političar kažnjen je zbog neuspelog pokušaja uvođenja vanrednog stanja u decembru 2024.

Njegova naredba bila je na snazi svega šest sati, ali je ozbiljno uzdrmala zemlju i gurnula je u politička previranja. Ovaj potez dodatno je produbio podele u društvu.

Ispred suda u Seulu okupile su se pristalice bivšeg predsednika da protestuju protiv presude.

Jun Suk Jeol već služi zatvorsku kaznu po ranijoj presudi povezanoj sa odlukom o uvođenju vanrednog stanja, a protiv njega se vode još dva sudska postupka u vezi sa istim slučajem.

Čun In Bum, bivši južnokorejski general izjavio je da ga presuda kojom je bivši predsednik države proglašen krivim za pobunu nije iznenadila.

Kaže da Jeol „mora da snosi odgovornost za sopstvenu pogrešnu procenu“, dodajući da bivši predsednik „nije smeo da koristi vlast i pokušava silom da reši političko pitanje“.

Bivši general ističe da je Južna Koreja „imala sreće što niko nije stradao“ tokom šest sati u decembru 2024, kada je u zemlji proglašeno vanredno stanje.

