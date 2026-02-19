Bivši princ Endru priveden zbog neprimerenog ponašanja na javnoj funkcij

Beta pre 40 minuta

Bivši britanski princ Endru uhapšen je od sumnjom za nesavesno ponašanje na javnoj funkciji.

Policija je saopštila da je uhapšen muškarac u šezdesetim godinama iz Norfolka, pod sumnjom za neprimereno ponašanje na javnoj funkciji, a vrše se pretresi na adresama u Berkširu i Norfolku.

U saopštenju se navodi da neće otkriti ime privedenog

"Imajte na umu da je slučaj sada aktivan, pa treba biti oprezan sa bilo kakvim objavljivanjem kako bi se izbeglo nepoštovanje suda", dodaje se.

Istakli su da razumeju veliki javni interes te da će objavljivati informacije kada bude potrebno, prenosi BBC.

Brat kralja Čarlsa Trećeg izgubio je ranije titulu princa i iselio se iz svoje rezidencije sa 30 soba u blizini Vindzora, posle njegovih veza sa pokojnim američkim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Princ Endru je od tada poznat kao Endru Mauntbaten Vindzor.

(Beta, 19.02.2026)

