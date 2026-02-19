Određen pritvor do 30 dana osumnjičenom za nasilničko ponašanje u Novom Sadu

Beta pre 24 minuta

Osumnjičenom za nasilničko ponašanje na platou ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, tokom obeležavanja 200 godina postojanja Matice srpske, određen je pritvor do 30 dana, saopštio je Viši sud u tom gradu.

"Pritvor je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi mogao ometati postupak uticanjem na svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je protiv te odluke dozvoljena žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda.

Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu predložilo je danas Višem sudu određivanje pritvora za G.M. zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu u ponedeljak, 16. februara.

Ispred Srpskog narodnog pozorišta u ponedeljak je deo pristalica vlasti napao studente i građane koji su protestovali zbog prisustva predstavnika vlasti na proslavi jubileja Matice srpske.

(Beta, 19.02.2026)