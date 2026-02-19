Pajić (Udruženje Naše mleko): Nema razgovora sa Glamočićem, treba da se iseli iz Srbije

Beta pre 2 sata

Predsednik udruženja "Naše mleko" Milan Pajić je rekao da se neće odazvati pozivu ministra poljoprivrede Dragana Glamočića na sutrašnji sastanak o stanju u poljoprivredi jer, kako je naveo, Glamočić "ne zaslužuje tu funkciju i treba da se iseli iz Srbije".

Pajić je rekao da nema o čemu da razgovara s Glamoćićem jer je poljoprivrednike omalovažavao na sastanku pre dva dana.

"Glamočić ne zaslužuje titulu doktora i funkciju ministra i treba da se iseli iz Srbije", rekao je Pajić za Betu.

Ocenio je da su Glamočić i predsednik Srbije Aleksandar Vučić "izdajnici i grobari srpskog sela".

Naveo je da je Glamočič na poslednjem sastanku sa predstavnicima tog udruženja pitao poljoprivrednike "koji su znak u kineskom horoskopu" i zaključio da "pošto su mladi, snaćiće se i bez rada u poljoprivredi".

Pajić je rekao da poljoprivrednici tog udruženja ne žele da razgovaraju ni s predstavnicima Evropske komisije na najavljenom sastanku s njima, jer s Komisijom "nisu ni ugovarali prekomeran uvoz mleka i mlečnih proizvoda iz EU".

Naveo je da će na sastanak sa Glamočićem doći, verovatno "režimska udruženja".

"Za Glamočića su sva udruženja koja iskazuju probleme političke organizacije ili političari, ne vidim nikakvo rešenje", kazao je Pajić.

Istakao je da "sutra" može da isprazni štalu od stoke i da udruženja koja su blokiraju puteve, osim "Našeg mleka", a to su "Šajkača", "Spas i opstanak stočara zapadne Srbije", Udruženja povrtara iz Zablaća i Proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, nastavljaju blokadu puteva.

Glamočić je najavio da će sutra u Beogradu biti sastanak s predstavnicima udruženja poljoprivrednika Srbije na koji su pozvana sva udruženja "koja žele konstruktivan dijalog o poljoprivredi, bez politizacije".

Najavio je za 25. februar sastanak s predstavnicima Evropske komisije o stanju na tržištu mleka u Srbiji i da će na tom sastanku biti i predstavnici mlekara.

(Beta, 19.02.2026)

Ključne reči

MlekoPoljoprivreda

