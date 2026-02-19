Otvoren 47. Međunarodni sajam turizma u Beogradu, više od 350 izlagača

Kipar - zemlja partner ovogodišnje manifestacije

Međunarodni sajam turizma otvoren je na Beogradskom sajmu, gde će se do 22. februara predstaviti više od 350 izlagača. Slogan 47. Međunarodnog sajma turizma je „Jedno putovanje, hiljadu priča“, a zemlja partner te manifestacije je Kipar, koja će predstaviti svoju turističku ponudu, prenosi Beta. Sajam je otvorio premijer Srbije Đuro Macut i istakao da se na ovogodišnjem sajmu očekuje direktno učešće 20 zemalja. „Sajam turizma ostaje ključna platforma srpske