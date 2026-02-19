Gotovo je! Tramp će pokrenuti rat tačno ovog dana? Procurili tajni planovi za napad na Iran, oglasila se i Bela kuća: "Vojna akcija je na stolu"

Gotovo je! Tramp će pokrenuti rat tačno ovog dana? Procurili tajni planovi za napad na Iran, oglasila se i Bela kuća: "Vojna…
Američka vojska je spremna za mogući napad na Iran ovog vikenda, ali Tramp još nije doneo konačnu odluku Pregovori između SAD i Irana nisu doveli do jasnog rešenja, i dalje postoji mnogo neslaganja Američka vojska je spremna da izvede napad na Iran već ovog vikenda, iako predsednik Donald Tramp još nije doneo konačnu odluku o tome da li će odobriti takvu akciju, rekli su za CNN izvori upoznati sa situacijom. Bela kuća je obaveštena da bi vojska mogla biti spremna
Gotovo je! Tramp će pokrenuti rat tačno ovog dana? Procurili tajni planovi za napad na Iran, oglasila se i Bela kuća: "Vojna akcija je na stolu"

Blic pre 40 minuta

