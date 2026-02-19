Gotovo je! Tramp će pokrenuti rat tačno ovog dana? Procurili tajni planovi za napad na Iran, oglasila se i Bela kuća: "Vojna akcija je na stolu"

Američka vojska je spremna za mogući napad na Iran ovog vikenda, ali Tramp još nije doneo konačnu odluku Pregovori između SAD i Irana nisu doveli do jasnog rešenja, i dalje postoji mnogo neslaganja Američka vojska je spremna da izvede napad na Iran već ovog vikenda, iako predsednik Donald Tramp još nije doneo konačnu odluku o tome da li će odobriti takvu akciju, rekli su za CNN izvori upoznati sa situacijom. Bela kuća je obaveštena da bi vojska mogla biti spremna