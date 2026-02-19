"Ležim tako sama jedno deset minuta na parketu" Jovana Pajić otkrila svoju neobičnu praksu, evo šta tad govori sebi: "To mi je potrebno"

Poznata pevačica Jovana Pajić otkrila je da joj mir u poslednje vreme najviše prija kad završi sa poslovnim obavezama.

Ističe da joj spavanje jako prija, te da ju je u početku zbog toga grizla savest. - Trenutno me najviše čini srećnom da spavam - kazala je ona na početku. - Grizla me je savest u početku što svoje slobodno vreme tako trošim. U početku sam objašnjavala svima zašto nisam u stanju, da ne znam, prevrnem se na, recimo, kod tebe na tvoj krevet. Meni je samo potreban mir i tišina - govorila je Jovana na "K1" i dodala: - U poslednje vreme dođem sa posla, uđem u kuću sa