Nova runda pregovora o Ukrajini: Oglasila se Bela kuća: "Obe strane su postigle značajan napredak"

Blic pre 7 sati
Nova runda pregovora o Ukrajini: Oglasila se Bela kuća: "Obe strane su postigle značajan napredak"
Navela je da je postignut "značajan napredak" i ponovila da će se "još jedna runda razgovora" održati u budućnosti, Livit je podsetila da SAD nastavljaju da prodaju oružje NATO-u, koje se, kako je navela, zatim šalje Ukrajini Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit potvrdila je danas da će uslediti novi pregovori o mirovnom rešenju ukrajinskog sukoba, nakon trilateralnih razgovora SAD, Ukrajine i Rusije koji su održani u utorak i danas u Ženevi. Tokom brifinga za
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Ne možemo reći da je rezultat dovoljan posle razgovora u Ženevi; Bela kuća smatra da je ostvaren…

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: Ne možemo reći da je rezultat dovoljan posle razgovora u Ženevi; Bela kuća smatra da je ostvaren napredak

RTV pre 1 sat
Bela kuća: Značajan napredak u Ženevi; Zelenski: Ne možemo reći da je rezultat dovoljan

Bela kuća: Značajan napredak u Ženevi; Zelenski: Ne možemo reći da je rezultat dovoljan

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaBela kućaRusija

Svet, najnovije vesti »

Da li je nemačka stranka SPD odslužila svoje?

Da li je nemačka stranka SPD odslužila svoje?

Danas pre 2 minuta
Hose Balkazar izabran za privremenog predsednika Perua do jula

Hose Balkazar izabran za privremenog predsednika Perua do jula

RTV pre 37 minuta
U Nju Delhiju otvoren Samit o veštačkoj inteligenciji; - Vučić: Samit jedan od najvažnijih globalnih skupova koji oblikuju…

U Nju Delhiju otvoren Samit o veštačkoj inteligenciji; - Vučić: Samit jedan od najvažnijih globalnih skupova koji oblikuju budućnost sveta

RTV pre 17 minuta
Kako se Epstin toliko obogatio

Kako se Epstin toliko obogatio

Danas pre 32 minuta
Suđenje Marku Zakerbergu zbog Instagrama: U SAD više od četiri miliona korisnika mlađe je od 13 godina

Suđenje Marku Zakerbergu zbog Instagrama: U SAD više od četiri miliona korisnika mlađe je od 13 godina

Radio 021 pre 31 minuta