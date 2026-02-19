Opsadno stanje, pa spektakularno hapšenje! Ovako je policija stavila lisice na ruke bivšem princu Endruu: Otkriveni detalji operacije decenije u Velikoj Britaniji (foto)

U dokumentima Epstajna navodno je otkriveno da je bivši princ Endru (prince Andrew) odavao poverljive informacije Bivši princ Endru (prince Andrew) negira krivicu, a kraljevska porodica još nije izdala zvanično saopštenje Bivši britanski princ Endru (prince Andrew) i mlađi brat kralja Čarlsa uhapšen je u spektakularnoj akciji britanske policije zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije, nakon što je u dokumentima osuđenog pedofila Epstajna otkriveno da mu je odavao