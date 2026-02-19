Skupštine Vojvodine završila rad, usvojene izmene i dopune prostornog plana za Frušku goru

Skupština AP Vojvodine usvojila je svih šest tačaka koje su bile na dnevnom redu.

Osnovane su Akademije strukovnih studija u Sremskoj Mitrovici i u Novom Sadu. Skupština Autonomne pokrajine (AP) Vojvodine usvojila je svih šest tačaka koje su bile na dnevnom redu, među kojima i odluke o osnivanju Akademije strukovnih studija Sirmijum u Sremskoj Mitrovici i Akademije strukovnih studija Novi Sad. Poslanici su usvojili i odluku o izmenama i dopunama prostornog plana područja posebne namene predela Fruška gora, kao i odluku o dodeli sredstava za