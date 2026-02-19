Skupštine Vojvodine završila rad, usvojene izmene i dopune prostornog plana za Frušku goru

Blic pre 48 minuta
Skupštine Vojvodine završila rad, usvojene izmene i dopune prostornog plana za Frušku goru

Skupština AP Vojvodine usvojila je svih šest tačaka koje su bile na dnevnom redu.

Osnovane su Akademije strukovnih studija u Sremskoj Mitrovici i u Novom Sadu. Skupština Autonomne pokrajine (AP) Vojvodine usvojila je svih šest tačaka koje su bile na dnevnom redu, među kojima i odluke o osnivanju Akademije strukovnih studija Sirmijum u Sremskoj Mitrovici i Akademije strukovnih studija Novi Sad. Poslanici su usvojili i odluku o izmenama i dopunama prostornog plana područja posebne namene predela Fruška gora, kao i odluku o dodeli sredstava za
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Poslanik Skupštine Vojvodine: Predlog da se osnuje akademija kojom će upravljati osoba osumnjičena za falsifikovanje diploma

Poslanik Skupštine Vojvodine: Predlog da se osnuje akademija kojom će upravljati osoba osumnjičena za falsifikovanje diploma

N1 Info pre 46 minuta
Skupština Vojvodine usvojila izmene plana za Frušku goru, opozicija tvrdi da je naručilac privatnik

Skupština Vojvodine usvojila izmene plana za Frušku goru, opozicija tvrdi da je naručilac privatnik

Insajder pre 47 minuta
Završena sednica Skupštine APV, usvojeno svih šest tačaka koje su bile na dnevnom redu

Završena sednica Skupštine APV, usvojeno svih šest tačaka koje su bile na dnevnom redu

RTV pre 43 minuta
Završena sednica Skupštine Vojvodine: Usvojeno svih 6 tačaka koje su bile na dnevnom redu

Završena sednica Skupštine Vojvodine: Usvojeno svih 6 tačaka koje su bile na dnevnom redu

Newsmax Balkans pre 47 minuta
Uprkos protivljenju tri visoke škole, Skupština Vojvodine usvojila odluku da ih pretvori u akademije

Uprkos protivljenju tri visoke škole, Skupština Vojvodine usvojila odluku da ih pretvori u akademije

N1 Info pre 47 minuta
Skupština Vojvodine usvojila odluke o pretvaranju visokih škola u akademije

Skupština Vojvodine usvojila odluke o pretvaranju visokih škola u akademije

Insajder pre 1 sat
Skupština Vojvodine: Rasprava o osnivanju akademija strukovnih studija, usvojen plan za Frušku goru

Skupština Vojvodine: Rasprava o osnivanju akademija strukovnih studija, usvojen plan za Frušku goru

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština VojvodineVojvodinaNovi SadSremska MitrovicaSirmijumšest tačaka

Vojvodina, najnovije vesti »

Poslanik Skupštine Vojvodine: Predlog da se osnuje akademija kojom će upravljati osoba osumnjičena za falsifikovanje diploma

Poslanik Skupštine Vojvodine: Predlog da se osnuje akademija kojom će upravljati osoba osumnjičena za falsifikovanje diploma

N1 Info pre 46 minuta
Skupština Vojvodine usvojila izmene plana za Frušku goru, opozicija tvrdi da je naručilac privatnik

Skupština Vojvodine usvojila izmene plana za Frušku goru, opozicija tvrdi da je naručilac privatnik

Insajder pre 47 minuta
Skupštine Vojvodine završila rad, usvojene izmene i dopune prostornog plana za Frušku goru

Skupštine Vojvodine završila rad, usvojene izmene i dopune prostornog plana za Frušku goru

Blic pre 48 minuta
Raspored sahrana za petak, 20. februar

Raspored sahrana za petak, 20. februar

Radio 021 pre 37 minuta
U Kačarevu se održava 39. Slaninijada - traje do 22. februara

U Kačarevu se održava 39. Slaninijada - traje do 22. februara

RTV pre 2 minuta