(Video) Poznato stanje deteta koje je palo sa žičare na Jahorini Skijaši pokušavali da ga uhvate, a onda je svom snagom udarilo o tlo

Skijaši su pokušali da uhvate dete neposredno ispod žičare.

Gorska služba je potvrdila nesreću, a snimak pada kruži društvenim mrežama Na Jahorini je danas došlo do incidenta prilikom kojeg je dete palo iz korpe žičare. Iz Gorske službe su potvrdili da je došlo do nesreće, a na društvenim mrežama se pojavio snimak sa mesta nesreće na kojem se vidi pad deteta. Ceo incident je trajao svega nekoliko trenutaka. Skijaši koji su se zatekli ispod žičare pokušavali su da uhvate dete. Za portal "Klix.ba" je potvrđeno da je dete