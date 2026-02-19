(Video) Poznato stanje deteta koje je palo sa žičare na Jahorini Skijaši pokušavali da ga uhvate, a onda je svom snagom udarilo o tlo

Blic pre 1 sat
(Video) Poznato stanje deteta koje je palo sa žičare na Jahorini Skijaši pokušavali da ga uhvate, a onda je svom snagom…

Skijaši su pokušali da uhvate dete neposredno ispod žičare.

Gorska služba je potvrdila nesreću, a snimak pada kruži društvenim mrežama Na Jahorini je danas došlo do incidenta prilikom kojeg je dete palo iz korpe žičare. Iz Gorske službe su potvrdili da je došlo do nesreće, a na društvenim mrežama se pojavio snimak sa mesta nesreće na kojem se vidi pad deteta. Ceo incident je trajao svega nekoliko trenutaka. Skijaši koji su se zatekli ispod žičare pokušavali su da uhvate dete. Za portal "Klix.ba" je potvrđeno da je dete
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Video) Dete palo sa žičare! Drama na Jahorini: Skijaši trčali da ga uhvate, a onda je usledio jeziv pad

(Video) Dete palo sa žičare! Drama na Jahorini: Skijaši trčali da ga uhvate, a onda je usledio jeziv pad

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Hronika, najnovije vesti »

(Video) Poznato stanje deteta koje je palo sa žičare na Jahorini Skijaši pokušavali da ga uhvate, a onda je svom snagom…

(Video) Poznato stanje deteta koje je palo sa žičare na Jahorini Skijaši pokušavali da ga uhvate, a onda je svom snagom udarilo o tlo

Blic pre 1 sat
Šaranović sproveden u zatvor Bivšem direktoru Uprave za imovinu Crne Gore određen pritvor: Oštetio državu za 9 miliona

Šaranović sproveden u zatvor Bivšem direktoru Uprave za imovinu Crne Gore određen pritvor: Oštetio državu za 9 miliona

Blic pre 1 sat
(Video) Dete palo sa žičare! Drama na Jahorini: Skijaši trčali da ga uhvate, a onda je usledio jeziv pad

(Video) Dete palo sa žičare! Drama na Jahorini: Skijaši trčali da ga uhvate, a onda je usledio jeziv pad

Blic pre 2 sata
U Valjevu uhapšene tri osobe

U Valjevu uhapšene tri osobe

Patak online pre 1 dan
Osumnjičeni za paljenje auta Baki Prasetu može da robija do 12 godina Jutjuberu uništio brabusa od 500.000 evra, evo kakvu…

Osumnjičeni za paljenje auta Baki Prasetu može da robija do 12 godina Jutjuberu uništio brabusa od 500.000 evra, evo kakvu kaznu može da dobije

Blic pre 1 dan