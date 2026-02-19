Tabaković - prosečna inflacija u 2026. godini 3,3 odsto, rast privrede 3,5 odsto

Bloomberg Adria pre 6 sati  |  Slađana Gavrić
Tabaković - prosečna inflacija u 2026. godini 3,3 odsto, rast privrede 3,5 odsto

Prosečna inflacija u Srbiji ove godine iznosiće 3,3 odsto, dok će u 2027. godini biti 3,8 odsto, istakla je guverner Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković na predstavljanju februarskog izveštaja NBS o inflaciji u četvrtak.

Prema njenim rečima, inflacija je u januaru ove godine iznosila 2,4 odsto, dok će se međugodišnja inflacija do septembra kretati oko centralne vrednosti cilja NBS, odnosno tri odsto, a do kraja godine će zbog efekta niske baze iznositi oko četiri odsto. Tabaković je objasnila da će na takvu putanju inflacije uticati očekivani prestanak važenja Uredbe o ograničenju trgovinskih marži, navodeći da će donošenje odgovarajućeg zakonskog okvira, kojim će se unaprediti
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Inflacija u januaru usporila na 2,4 odsto - kafa skuplja za 20,6 procenata

Inflacija u januaru usporila na 2,4 odsto - kafa skuplja za 20,6 procenata

N1 Info pre 1 sat
Finansijske usluge najviše poskupele, transport pojeftinio! Inflacija u januaru pala na 2,4 odsto. Guvernerka NBS o cenama…

Finansijske usluge najviše poskupele, transport pojeftinio! Inflacija u januaru pala na 2,4 odsto. Guvernerka NBS o cenama nakon isteka uredbe o maržama

Dnevnik pre 1 sat
Guvernerka NBS: Delez izneo iz Srbije 130 miliona evra bez poreza, obaveštena i Poreska uprava

Guvernerka NBS: Delez izneo iz Srbije 130 miliona evra bez poreza, obaveštena i Poreska uprava

Nova pre 1 sat
Tabaković o tužbi Deleza protiv Srbije: Verujem da će država dobiti spor, postupak je neozbiljan i nekorektan

Tabaković o tužbi Deleza protiv Srbije: Verujem da će država dobiti spor, postupak je neozbiljan i nekorektan

Blic pre 3 sata
Rast od tri odsto BDP-a nedovoljan za veći standard – koje reforme donose boljitak

Rast od tri odsto BDP-a nedovoljan za veći standard – koje reforme donose boljitak

RTS pre 4 sati
Inflacija u Srbiji do kraja godine oko četiri odsto

Inflacija u Srbiji do kraja godine oko četiri odsto

Biznis.rs pre 5 sati
Tabaković poručila Delezu: „Koga treba moliti njega ne treba ljutiti“

Tabaković poručila Delezu: „Koga treba moliti njega ne treba ljutiti“

Nova ekonomija pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Jorgovanka TabakovićGuvernerNBSNarodna BankaInflacijaNarodna Banka Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Lekarska komora: Do sada nisu vođeni postupci protiv lekara devojčice koja je preminula u Čačku

Lekarska komora: Do sada nisu vođeni postupci protiv lekara devojčice koja je preminula u Čačku

Danas pre 7 minuta
Parada 6 planeta Kraj februara donosi spektakl, redak fenom videće se i na nebu iznad Srbije

Parada 6 planeta Kraj februara donosi spektakl, redak fenom videće se i na nebu iznad Srbije

Blic pre 12 minuta
Viši sud u Novom Sadu: Određen pritvor do 30 dana osumnjičenom za ubistvo u Tovariševu

Viši sud u Novom Sadu: Određen pritvor do 30 dana osumnjičenom za ubistvo u Tovariševu

Danas pre 1 sat
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 14. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 14. kolu?

Danas pre 1 sat
Građani Novog Pazara pokrenuli peticiju za zatvaranje deponije Golo brdo

Građani Novog Pazara pokrenuli peticiju za zatvaranje deponije Golo brdo

Danas pre 1 sat