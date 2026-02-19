Tabaković - prosečna inflacija u 2026. godini 3,3 odsto, rast privrede 3,5 odsto

Prosečna inflacija u Srbiji ove godine iznosiće 3,3 odsto, dok će u 2027. godini biti 3,8 odsto, istakla je guverner Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković na predstavljanju februarskog izveštaja NBS o inflaciji u četvrtak.

Prema njenim rečima, inflacija je u januaru ove godine iznosila 2,4 odsto, dok će se međugodišnja inflacija do septembra kretati oko centralne vrednosti cilja NBS, odnosno tri odsto, a do kraja godine će zbog efekta niske baze iznositi oko četiri odsto. Tabaković je objasnila da će na takvu putanju inflacije uticati očekivani prestanak važenja Uredbe o ograničenju trgovinskih marži, navodeći da će donošenje odgovarajućeg zakonskog okvira, kojim će se unaprediti