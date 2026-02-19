Crvena zvezda slomila otpor Borca u poslednjoj četvrtini i plasirala se u polufinale Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Crvene zvezde savladali su ekipu Borca u četvrfinalu Kupa Radivoja Koraća rezultatom 93:77 (26:20, 25:17, 18:25, 24:15).

Domaći su bili rezultatski u igri do polovine prve četvrine i vodili su sa 15:12, ali od tada Zvezda preuzima kontrolu u prvom poluvremenu. Napravilli su crveno-beli seriju od 8:0 i na kraju prve deonice vodili 26:20. U istom ritmu su nastavili izabranici Saše Obradovića i na poluvreme su otišli sa dvocifrenom prednošću (51:37). Treća četvrtina je pripala ekipi iz Čačka. Imali su dobar protok lopte i timsku igru i pred odlučujuću četvrtinu se rezultatski primakli