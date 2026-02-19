Matić: Ambasadori EU u Srbiji šokirani onim što se dešava novinarima

Predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Veran Matić rekao je večeras da je više od 20 diplomata država EU „šokirano onim što se dešava novinarima i medijima u Srbiji“ i da se to pogoršava.

On je, kako piše na sajtu ANEM-a, kazao da je to „opšti utisak“ sa sastanka s njima i da su diplomate bile šokirane i „u kojoj meri se ubrzano – iz dana u dan, iz sata u sat, situacija na ovom polju dramatično pogoršava“. Matić je kazao da im je pokazao “ ‘spisak za odstrel’ 45 novinarki i novinara, analitičara, profesora i advokata kojima će Centar za društvenu stabilnost, po sopstvenoj najavi, ‘nacrtati mete na čelu’ u budućim video pamfletima prepunim laži i