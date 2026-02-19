Meta na udaru zbog mentalnog zdravlja mladih, Zakerberg svedočio pred porotom

Generalni direktor kompanije Meta Mark Zakerberg ispitivan je danas pred porotom o višegodišnjim tvrdnjama da društvene mreže štete mentalnom zdravlju dece i stvaraju zavisnost, a rekao je kako veruje da je upravljao bezbednošću mladih korisnika „na razuman način“.

Mark Zakerberg i njegovi advokati pojavili su se pred sudom u Los Anđelesu, gde je odgovarao na pitanja o korišćenju Instagrama u procesu o društvenim medijima koje dovodi u pitanje da li Metine platforme namerno izazivaju zavisnost i štetu deci, javlja AP. Do ranog popodneva, Zakerberg nije direktno odgovorio na centralno pitanje slučaja: da li Instagram stvara zavisnost? Advokat tužioca, Mark Lanije, pitao je da li ljudi imaju tendenciju da koriste nešto više