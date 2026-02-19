Ministarka: Svi u Srbiji imaju struju, posle dana i po borbe

Danas pre 3 sata  |  Beta
Ministarka privrede Adrijana Mesarović je večeras objavila da svi u Srbiji imaju struju posle „dan i po borbe“ s kvarovima zbog snega.

Na Instagramu je navela da je „elektroenergetska situacija u zemlji u potpunosti stabilizovana“ i ocenila da je „uredno snabdevanje električnom energijom obezbeđeno odgovorno, brzo i organizovano“. „Elektrodistribucija Srbije“ (EDS) je u utorak saopštila da je ponovo dobio električnu energiju veći deo korisnika u Zlatiborskom i Kolubarskom okrugu, gde je bio bilo kvarova. Od tada su bili preostali kvarovi u područjima sa manjim brojem korisnika, pre svega u
