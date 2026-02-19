Od objekta za vojsku Srbije do 100 miliona dinara za višejezičke table: Predsednik Skupštine AP Vojvodine Juhas o novoj sednici: Očekujem da bude konstruktivna

Dnevnik pre 1 sat
Od objekta za vojsku Srbije do 100 miliona dinara za višejezičke table: Predsednik Skupštine AP Vojvodine Juhas o novoj…

Pred poslanicima se na prvoj sednici Skupštine AP Vojvodine u ovoj godini nalaze tačke koje se tiču prostornog planiranja na teritoriji AP Vojvodine, visokog obrazovanja i unapređenja prava nacionalnih manjina.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Balint Juhas istakao je da je jedna od tačaka Predlog o izmenama i dopunama prostornog plana područja posebne namene predela "Fruška gora." -Radi se o ciljanim izmenama, za realizaciju objekta posebne namene za Vojsku Srbije. Sprovedene su sve zakonom propisane procedure, od uticaja na životnu sredinu, javnog uvida. Na dnevnom redu su dve odluke o osnivanju Akademija strukovnih studija u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici, a predlagač
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Skupština Vojvodine usvojila izmene plana za Frušku goru, opozicija tvrdi da je naručilac privatnik

Skupština Vojvodine usvojila izmene plana za Frušku goru, opozicija tvrdi da je naručilac privatnik

N1 Info pre 11 minuta
Skupština Vojvodine usvojila izmene plana za Frušku goru, opozicija tvrdi da naručilac privatnik

Skupština Vojvodine usvojila izmene plana za Frušku goru, opozicija tvrdi da naručilac privatnik

Nova pre 7 minuta
Skupština Vojvodine usvojila prvu tačku dnevnog reda o izmeni Prostornog plana Fruške gore

Skupština Vojvodine usvojila prvu tačku dnevnog reda o izmeni Prostornog plana Fruške gore

Telegraf pre 6 minuta
Skupština APV usvojila prvu tačku dnevnog reda o izmeni Prostornog plana Fruške gore (RTV1)

Skupština APV usvojila prvu tačku dnevnog reda o izmeni Prostornog plana Fruške gore (RTV1)

RTV pre 37 minuta
Sednica Skupštine Vojvodine: Na dnevnom redu šest tačaka, najvažnija osnivanje Akademije strukovnih studija u Novom Sadu

Sednica Skupštine Vojvodine: Na dnevnom redu šest tačaka, najvažnija osnivanje Akademije strukovnih studija u Novom Sadu

Newsmax Balkans pre 57 minuta
Počela sednica Skupštine Vojvodine, na dnevnom redu pet tačaka: Evo o čemu će sve raspravljati poslanici

Počela sednica Skupštine Vojvodine, na dnevnom redu pet tačaka: Evo o čemu će sve raspravljati poslanici

Blic pre 1 sat
Juhas: Ulaganje u prava nacionalnih manjina dokaz da se u Vojvodini poštuje različitost

Juhas: Ulaganje u prava nacionalnih manjina dokaz da se u Vojvodini poštuje različitost

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi SadSremska MitrovicaVojska Srbije

Vojvodina, najnovije vesti »

Skupština Vojvodine usvojila izmene plana za Frušku goru, opozicija tvrdi da je naručilac privatnik

Skupština Vojvodine usvojila izmene plana za Frušku goru, opozicija tvrdi da je naručilac privatnik

N1 Info pre 11 minuta
Počinje najveći festival kobasica u Evropi - Kobasicijada u Turiji od 20. do 22 februara

Počinje najveći festival kobasica u Evropi - Kobasicijada u Turiji od 20. do 22 februara

RTV pre 2 minuta
Skupština Vojvodine usvojila izmene plana za Frušku goru, opozicija tvrdi da naručilac privatnik

Skupština Vojvodine usvojila izmene plana za Frušku goru, opozicija tvrdi da naručilac privatnik

Nova pre 7 minuta
Lazar Dinić i Ivan Bijelić na meti nasilnika nakon otkrivanja napadača na studente

Lazar Dinić i Ivan Bijelić na meti nasilnika nakon otkrivanja napadača na studente

Luftika pre 6 minuta
NAJAVA: Humanitarni koncert za Doroteu Mišić u Kulturnom centru Zrenjanina Kulturni centar Zrenjanina

NAJAVA: Humanitarni koncert za Doroteu Mišić u Kulturnom centru Zrenjanina Kulturni centar Zrenjanina

Volim Zrenjanin pre 12 minuta