Dnevnik pre 1 sat
Ovo je Zvezdin tim za Lil: Arnautović i Katai na klupi, Enem i Duarte starteri

Fudbaleri Crvene zvezde od 21 čas igraju protiv Lila u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evrope.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković saopštio je startnih 11 za meč protiv Lila, a od prvog minuta na terenu biće Bruno Duarte i Džej Enem. Na klupi su ostali Marko Arnautović u Aleksandar Katai. Zvezdin tim u formaciji 3-5-2: Mateus - Rodrigao, Tebo Učena, Eraković - Seol, Tiknizjan, Krunić, Handel, Lučić - Duarte, Enem.
Nije moglo bolje: Učena u poslednjim sekundama matirao rivala!

Hot sport pre 54 minuta
Forest jednom nogom u osmini finala LE, Dinamo nemoćan "Maksimiru"

RTS pre 1 sat
(Poluvreme) Zvezda odavno nije izgledala ovako moćno: Učena krunisao perfektno prvo poluvreme!

Hot sport pre 1 sat
Domaći teren nije prednost: Izgubili Dinamo, Fener, PAOK i Bran

Sport klub pre 1 sat
(VIDEO) Pogledajte kako su „Šumari“ slavili u Istanbulu

Sport klub pre 1 sat
POLUVREME - Enem i Duarte kao braća rođena, Učena svirao kraj prvog dela!

Sportske.net pre 1 sat
Hrvati poniženi na Maksimiru! Ovako nikad niko nije razbio Zagrepčane!

Večernje novosti pre 1 sat
Dejan Stanković, Fudbal, Crvena Zvezda, Liga Evrope

(VIDEO) Kecmanović ispustio servis za pobedu i nije uspeo da odbrani titulu u Delrej Biču

Danas pre 49 minuta
Partizan poslednji polufinalista Kupa Radivoja Koraća

Danas pre 29 minuta
Turkoglu smatra da je NBA Evropa bolja opcija od Evrolige: „Iznenađuje me da i dalje sebe vide kao vrhunsku organizaciju“

Danas pre 3 sata
Mega u polufinalu Kupa Radivoja Koraća

Danas pre 3 sata
Lando Noris: Želeo sam da vidim reakcije ostalih vozača na nove bolide Formule 1

Danas pre 4 sati