Ovo je Zvezdin tim za Lil: Arnautović i Katai na klupi, Enem i Duarte starteri

Fudbaleri Crvene zvezde od 21 čas igraju protiv Lila u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evrope.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković saopštio je startnih 11 za meč protiv Lila, a od prvog minuta na terenu biće Bruno Duarte i Džej Enem. Na klupi su ostali Marko Arnautović u Aleksandar Katai. Zvezdin tim u formaciji 3-5-2: Mateus - Rodrigao, Tebo Učena, Eraković - Seol, Tiknizjan, Krunić, Handel, Lučić - Duarte, Enem.