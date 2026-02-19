Inflacija u januaru 2,4 odsto: Guvernerka NBS o razlozima usporavanja inflacije i projekcijama

Euronews pre 44 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Inflacija u januaru 2,4 odsto: Guvernerka NBS o razlozima usporavanja inflacije i projekcijama
Međugodišnja inflacija se u decembru prošle godine spustila blago ispod centralnog cilja na 2,7 odsto, a u januaru 2026. godine na 2,4 odsto, a takvom kretenju inflacije doprinele su cene hrane koje su zabeležile negativne stope rasta, najviše kao rezultat Uredbe o ograničenju marži, rekla je danas guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Ona je na predstavljanju februarskog izveštaja o inflaciji, kome je prisustvovala i ministarka unutrašnje i spoljne
