Inflacija u januaru 2,4 odsto: Guvernerka NBS o razlozima usporavanja inflacije i projekcijama

Međugodišnja inflacija se u decembru prošle godine spustila blago ispod centralnog cilja na 2,7 odsto, a u januaru 2026. godine na 2,4 odsto, a takvom kretenju inflacije doprinele su cene hrane koje su zabeležile negativne stope rasta, najviše kao rezultat Uredbe o ograničenju marži, rekla je danas guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Ona je na predstavljanju februarskog izveštaja o inflaciji, kome je prisustvovala i ministarka unutrašnje i spoljne