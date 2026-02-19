Južnokorejski sud osudio bivšeg predsednika Juna na doživotni zatvor

Južnokorejski sud osudio je bivšeg predsednika zemlje Juna Suk Jeola na doživotni zatvor zbog vođenja pobune tokom njegovog neuspelog pokušaja da uvede ratno stanje u zemlji u decembru 2024. godine.

Policija Južne Koreje pojačala je bila mere bezbednosti u blizini suda uoči prve presude Jeolu. Konvoj sa Junom stigao je u sud oko 00.50 časova, dok je izricanje presude zakazano za 15 časova, preneo je Jonhap. Specijalni tužioci zatražili su smrtnu kaznu, tereteći ga da je proglašenjem ratnog stanja predvodio pobunu. Više od 100 njegovih pristalica okupilo se ispred suda, uzvikujući parole podrške i mašući zastavama Južne Koreje i SAD, dok je oko 80 njih održalo