Južnokorejski sud osudio bivšeg predsednika Juna na doživotni zatvor

Euronews pre 28 minuta  |  Autor: Tanjug
Južnokorejski sud osudio bivšeg predsednika Juna na doživotni zatvor

Južnokorejski sud osudio je bivšeg predsednika zemlje Juna Suk Jeola na doživotni zatvor zbog vođenja pobune tokom njegovog neuspelog pokušaja da uvede ratno stanje u zemlji u decembru 2024. godine.

Policija Južne Koreje pojačala je bila mere bezbednosti u blizini suda uoči prve presude Jeolu. Konvoj sa Junom stigao je u sud oko 00.50 časova, dok je izricanje presude zakazano za 15 časova, preneo je Jonhap. Specijalni tužioci zatražili su smrtnu kaznu, tereteći ga da je proglašenjem ratnog stanja predvodio pobunu. Više od 100 njegovih pristalica okupilo se ispred suda, uzvikujući parole podrške i mašući zastavama Južne Koreje i SAD, dok je oko 80 njih održalo
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Bivši predsednik Južne Koreje Jun Suk Jeol osuđen na doživotni zatvor

Bivši predsednik Južne Koreje Jun Suk Jeol osuđen na doživotni zatvor

N1 Info pre 8 minuta
Južnokorejski sud osudio bivšeg predsednika Juna na doživotni zatvor

Južnokorejski sud osudio bivšeg predsednika Juna na doživotni zatvor

RTV pre 38 minuta
Bivši predsednik Južne Koreje osuđen na doživotni zatvor

Bivši predsednik Južne Koreje osuđen na doživotni zatvor

Nova pre 38 minuta
Južnokorejski sud osudio bivšeg predsednika Juna Suk Jeola na doživotni zatvor

Južnokorejski sud osudio bivšeg predsednika Juna Suk Jeola na doživotni zatvor

Newsmax Balkans pre 44 minuta
Bivši predsednik Južne Koreje osuđen na doživotnu robiju

Bivši predsednik Južne Koreje osuđen na doživotnu robiju

Radio 021 pre 14 minuta
Bivši južnokorejski predsednik Jun osuđen na doživotni zatvor

Bivši južnokorejski predsednik Jun osuđen na doživotni zatvor

RTS pre 13 minuta
Pobuna mu došla glave: Bivši predsednik Jun osuđen na doživotni zatvor

Pobuna mu došla glave: Bivši predsednik Jun osuđen na doživotni zatvor

B92 pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Južna Korejapolitika

Svet, najnovije vesti »

Vučić: Prisustvo na samitu AI u Indiji otvara vrata novim investicijama i partnerstvima (foto)

Vučić: Prisustvo na samitu AI u Indiji otvara vrata novim investicijama i partnerstvima (foto)

Blic pre 9 minuta
U Nju Delhiju otvoren Samit o veštačkoj inteligenciji; - Vučić: Samit jedan od najvažnijih globalnih skupova koji oblikuju…

U Nju Delhiju otvoren Samit o veštačkoj inteligenciji; - Vučić: Samit jedan od najvažnijih globalnih skupova koji oblikuju budućnost sveta

RTV pre 9 minuta
Bivši predsednik Južne Koreje Jun Suk Jeol osuđen na doživotni zatvor

Bivši predsednik Južne Koreje Jun Suk Jeol osuđen na doživotni zatvor

N1 Info pre 8 minuta
Zaharova prozvala SAD: Rusku imovinu ste oduzeli za dan, dok je Epstajnov ranč i dalje nedodirljiv

Zaharova prozvala SAD: Rusku imovinu ste oduzeli za dan, dok je Epstajnov ranč i dalje nedodirljiv

Sputnik pre 8 minuta
Zakerberg svedočio pred porotom zbog optužbi za ugrožavanje mentalnog zdravlja mladih

Zakerberg svedočio pred porotom zbog optužbi za ugrožavanje mentalnog zdravlja mladih

NIN pre 3 minuta