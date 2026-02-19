UCENA U NIŠU: Lažne „vidovnjakinje“ iz Zaječara osumnjičene da su pretile objavom fotografija i poruka

Glas juga pre 6 minuta
UCENA U NIŠU: Lažne „vidovnjakinje“ iz Zaječara osumnjičene da su pretile objavom fotografija i poruka

Kako se sumnja, one su ucenjivale dvadesetosmogodišnjakinju iz Niša, preteći da će objaviti njene fotografije, kao i fotografije njenog bivšeg momka, ali i privatne poruke sa stranice na kojoj su se predstavljale kao vidovnjaci.

U tim porukama, oštećena je, navodno, tražila pomoć kako bi obnovila vezu sa bivšim partnerom. Prema sumnjama policije, dvadesetosmogodišnjakinja je osumnjičenima prethodno uplatila oko 55.000 dinara za njihove „usluge“. Međutim, kada je odbila da uplati dodatni novac, one su, kako se sumnja, počele da joj prete objavljivanjem fotografija i prepiske. Efikasnim operativnim radom policija je identifikovala osumnjičene, a protiv njih će, po nalogu Osnovnog javnog
