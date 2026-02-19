Bivši predsednik Južne Koreje osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog uvođenja vanrednog stanja

Bivši južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol osuđen je danas na doživotnu kaznu zatvora zbog uvođenja vanrednog stanja u decembru 2024. godine.

Sud u Seulu proglasio je Juna krivim za mobilizaciju vojnih i policijskih snaga u nezakonitom pokušaju zauzimanja skupštine koju predvode liberali i hapšenja političara. Jun će verovatno uložiti žalbu na presudu. Specijalni tužilac je tražio smrtnu kaznu, rekavši da Jun zaslužuje najstrožu kaznu po zakonu zbog pretnje koju su njegovi postupci predstavljali po demokratiju zemlje. Više od 100 njegovih pristalica okupilo se ispred suda, uzvikujući parole podrške.