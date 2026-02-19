Premijer Macut otvorio Međunarodni sajam turizma u Beogradu: Prošle godine u Srbiji više od 12 miliona noćenja turista

Insajder pre 47 minuta
Premijer Macut otvorio Međunarodni sajam turizma u Beogradu: Prošle godine u Srbiji više od 12 miliona noćenja turista

Međunarodni sajam turizma otvoren je danas na Beogradskom sajmu, gde će se do 22. februara predstaviti više od 350 izlagača.

Slogan 47. Međunarodnog sajma turizma je "Jedno putovanje, hiljadu priča", a zemlja partner te manifestacije je Kipar, koja će predstaviti svoju turističku ponudu. Sajam je otvorio premijer Srbije Đuro Macut i istakao da se na ovogodišnjem sajmu očekuje direktno učešće 20 zemalja. "Sajam turizma ostaje ključna platforma srpske turističke privrede, mesto susreta partnera, novih ideja i konkretnih poslovnih dogovora", rekao je Macut. Istakao je da je pred Srbijom
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

"Jedno putovanje, hiljadu priča" – otvoren Sajam turizma u Beogradu

"Jedno putovanje, hiljadu priča" – otvoren Sajam turizma u Beogradu

RTS pre 44 minuta
Na štandu Er Srbije na Sajmu turizma veliki popusti, svaka stota karta besplatna

Na štandu Er Srbije na Sajmu turizma veliki popusti, svaka stota karta besplatna

Euronews pre 14 minuta
Otvoren 47. Međunarodni sajam turizma u Beogradu, više od 350 izlagača

Otvoren 47. Međunarodni sajam turizma u Beogradu, više od 350 izlagača

Forbes pre 1 sat
Otvoren Sajam turizma u Beogradu, Macut: Ekspo 2027 velika prilika za razvoj turizma Srbije

Otvoren Sajam turizma u Beogradu, Macut: Ekspo 2027 velika prilika za razvoj turizma Srbije

RTV pre 1 sat
Macut otvorio Međunarodni sajam turizma: Expo 2027 velika prilika za razvoj ugostiteljstva Srbije

Macut otvorio Međunarodni sajam turizma: Expo 2027 velika prilika za razvoj ugostiteljstva Srbije

Newsmax Balkans pre 1 sat
Otvoren 47. Međunarodni sajam turizma u Beogradu, više od 350 izlagača

Otvoren 47. Međunarodni sajam turizma u Beogradu, više od 350 izlagača

Danas pre 49 minuta
Otvoren 47. Međunarodni sajam turizma u Beogradu: više od 350 izlagača iz 18 zemalja i popusti do 60 odsto

Otvoren 47. Međunarodni sajam turizma u Beogradu: više od 350 izlagača iz 18 zemalja i popusti do 60 odsto

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Sajam turizmaPremijer SrbijeKiparĐuro Macut

Ekonomija, najnovije vesti »

BIRN: Milioni dinara iz budžeta za ekologiju za organizacije bliske vlasti i pomoćniku ministra

BIRN: Milioni dinara iz budžeta za ekologiju za organizacije bliske vlasti i pomoćniku ministra

Mašina pre 24 minuta
Sme li poslodavac da vrati radnika sa odmora? Evo koja su prava zaposlenih

Sme li poslodavac da vrati radnika sa odmora? Evo koja su prava zaposlenih

Kamatica pre 28 minuta
Glamočić: Sutra veliki sastanak sa poljoprivrednicima u Beogradu, a 25. februara sa Evropskom komisijom

Glamočić: Sutra veliki sastanak sa poljoprivrednicima u Beogradu, a 25. februara sa Evropskom komisijom

RTV pre 24 minuta
Čadež: Nacionalni jezički model za veštačku inteligenciju u privredi biće gotovo pre Ekspa 2027

Čadež: Nacionalni jezički model za veštačku inteligenciju u privredi biće gotovo pre Ekspa 2027

RTV pre 43 minuta
Čekajući pad cena kupci izgubili četiri kvadrata: Da li se isplati nada u “pucanje balona”?

Čekajući pad cena kupci izgubili četiri kvadrata: Da li se isplati nada u “pucanje balona”?

Nedeljnik pre 38 minuta