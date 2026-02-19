Premijer Macut otvorio Međunarodni sajam turizma u Beogradu: Prošle godine u Srbiji više od 12 miliona noćenja turista
Insajder pre 47 minuta
Međunarodni sajam turizma otvoren je danas na Beogradskom sajmu, gde će se do 22. februara predstaviti više od 350 izlagača.
Slogan 47. Međunarodnog sajma turizma je "Jedno putovanje, hiljadu priča", a zemlja partner te manifestacije je Kipar, koja će predstaviti svoju turističku ponudu. Sajam je otvorio premijer Srbije Đuro Macut i istakao da se na ovogodišnjem sajmu očekuje direktno učešće 20 zemalja. "Sajam turizma ostaje ključna platforma srpske turističke privrede, mesto susreta partnera, novih ideja i konkretnih poslovnih dogovora", rekao je Macut. Istakao je da je pred Srbijom