Tužilaštvo o udesu kod Surdulice: Sve radimo po zakonu

Insajder pre 20 minuta
Povodom pogibije Rastka Jovića (46) u saobraćajnoj nesreći kod Surdulice koja je izazvala proteste i pritiske na porodicu pritvorenog vozača albanske narodnosti B.F, osumnjičenog za udes, Osnovno javno tužilaštvo u Vranju je danas saopštilo da je sve službene radnje preduzelo u zakonskim rokovima i u skladu sa zakonom.

Snimci pokazuju da se Jović svojim automobilu uključivao na put sa benzinske pumpe kada je velikom brzinom naleteo "mercedes" čiji je vozač bio dvadesetogodišnji B.F. Tužilaštvo je navelo da je protiv osumnjičenog B.F. doneta naredba o sprovođenju istrage zbog teškog krivičnog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja 9. februara na putu Vladičin Han-Surdulica. "B.F. poseduje vozačku dozvolu izdatu na teritoriji AP Kosovo i Metohija, koja mu je odmah tokom uviđaja
