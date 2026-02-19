Preko lažne stranice za vidovnjake ucenjivanje devojku za novac, uhapšene tri žene

Jugmedia pre 29 minuta  |  Jugmedia
Preko lažne stranice za vidovnjake ucenjivanje devojku za novac, uhapšene tri žene

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivične prijave protiv T.

M. (1978), L. M. (2003) i N.J. (1997) iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo ucena u saizvršilaštvu. One se sumnjiče da su ucenjivale dvadesetosmogodišnjakinju iz Niša da će objaviti njene i fotografije njenog bivšeg momka, kao i poruke sa stranice na kojoj su se oglašavale kao vidovnjaci, a u kojima im je ona tražila da joj pomognu da obnovi vezu sa tim momkom. Takođe, sumnja se da im je dvadesetosmogodišnjakinja prethodno uplatila
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Nišlijka ucenjivana objavljivanjem fotografija i prepiske sa navodnim „vidovnjacima“ iz Zaječara

Nišlijka ucenjivana objavljivanjem fotografija i prepiske sa navodnim „vidovnjacima“ iz Zaječara

Glas Zaječara pre 1 sat
Vidovnjakinje iz Zaječara ucenjivale devojku iz Niša

Vidovnjakinje iz Zaječara ucenjivale devojku iz Niša

Medijska kutija pre 49 minuta
Hapšenje u Nišu: Tri žene osumnjičene da su ucenjivale devojku intimnim fotografijama

Hapšenje u Nišu: Tri žene osumnjičene da su ucenjivale devojku intimnim fotografijama

Euronews pre 39 minuta
Nišlijka ucenjivana objavljivanjem fotografija i prepiske sa „vidovnjacima“ iz Zaječara

Nišlijka ucenjivana objavljivanjem fotografija i prepiske sa „vidovnjacima“ iz Zaječara

Južne vesti pre 2 sata
Uhapšen zastupnik PD "Sloga" d.o.o. Novi Sad, nastavk akcije na suzbijanju korupcije (VIDEO)

Uhapšen zastupnik PD "Sloga" d.o.o. Novi Sad, nastavk akcije na suzbijanju korupcije (VIDEO)

RTV pre 2 sata
UCENA U NIŠU: Lažne „vidovnjakinje“ iz Zaječara osumnjičene da su pretile objavom fotografija i poruka

UCENA U NIŠU: Lažne „vidovnjakinje“ iz Zaječara osumnjičene da su pretile objavom fotografija i poruka

Glas juga pre 1 sat
Prevarantkinje vidovnjakinje joj obećavale „obnovu veze“, pa pretile objavom fotografija

Prevarantkinje vidovnjakinje joj obećavale „obnovu veze“, pa pretile objavom fotografija

Rešetka pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišZaječarTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Društvo, najnovije vesti »

Zborovi građana Novog Sada: Hapšenje jednog batinaša nije pravda

Zborovi građana Novog Sada: Hapšenje jednog batinaša nije pravda

Danas pre 14 minuta
Ministar Bratina o N1 i Nova: Da se nateraju da budu srpske televizije, objektivne…

Ministar Bratina o N1 i Nova: Da se nateraju da budu srpske televizije, objektivne…

Danas pre 9 minuta
Kada će Venecijanska komisija da saopšti odluku o „Mrdićevim zakonima“? – Poznat je datum

Kada će Venecijanska komisija da saopšti odluku o „Mrdićevim zakonima“? – Poznat je datum

Danas pre 19 minuta
Tramp okupio članove Odbora za mir na inauguralnom sastanku

Tramp okupio članove Odbora za mir na inauguralnom sastanku

Insajder pre 14 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju 19. i 20. februar 2026: prolećni dan sa naoblačenjem, zahlađenje i žuti meteoalarm

Vremenska prognoza za Srbiju 19. i 20. februar 2026: prolećni dan sa naoblačenjem, zahlađenje i žuti meteoalarm

Naslovi.ai pre 19 minuta