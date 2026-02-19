Doživotni zatvor za bivšeg predsednika Južne Koreje

Južne vesti pre 4 sati
Doživotni zatvor za bivšeg predsednika Južne Koreje

Reuters Sud u Južnoj Koreji proglasio je krivim bivšeg predsednika države Juna Suka Jeola za organizovanje pobune i osudio ga na doživotnu kaznu zatvora.

Šezdesetpetogodišnji političar kažnjen je zbog neuspelog pokušaja uvođenja vanrednog stanja u decembru 2024. Njegova naredba bila je na snazi svega šest sati, ali je ozbiljno uzdrmala zemlju i gurnula je u politička previranja. Ovaj potez dodatno je produbio podele u društvu. Ispred suda u Seulu okupile su se pristalice bivšeg predsednika da protestuju protiv presude. Jun Suk Jeol već služi zatvorsku kaznu po ranijoj presudi povezanoj sa odlukom o uvođenju
