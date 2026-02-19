Nišlijka ucenjivana objavljivanjem fotografija i prepiske sa „vidovnjacima“ iz Zaječara

Tri žene iz Zaječara ucenjivale su 28-godišnju Nišlijku da će javno objaviti njene privatne fotografije i prepisku sa stranice na kojoj su se lažno predstavljale kao vidovnjaci.

Nakon što im je oštećena već uplatila 55.000 dinara za pomoć u obnavljanju veze sa bivšim momkom, osumnjičene su počele sa ucenama onog trenutka kada je ona odbila da im isplati dodatni novac. Zbog sumnje da su izvršile krivično delo ucena u saizvršilaštvu, policija u Nišu identifikovala je 48-godišnju T. M., 23-godišnju L. M. i 29-godišnju N. J. iz Zaječara. One se sumnjiče da su ucenjivale 28-godišnjakinju iz Niša da će objaviti njene i fotografije njenog bivšeg