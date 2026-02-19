Nišlijka ucenjivana objavljivanjem fotografija i prepiske sa „vidovnjacima“ iz Zaječara

Južne vesti pre 3 sata  |  Nikola Đukić
Nišlijka ucenjivana objavljivanjem fotografija i prepiske sa „vidovnjacima“ iz Zaječara

Tri žene iz Zaječara ucenjivale su 28-godišnju Nišlijku da će javno objaviti njene privatne fotografije i prepisku sa stranice na kojoj su se lažno predstavljale kao vidovnjaci.

Nakon što im je oštećena već uplatila 55.000 dinara za pomoć u obnavljanju veze sa bivšim momkom, osumnjičene su počele sa ucenama onog trenutka kada je ona odbila da im isplati dodatni novac. Zbog sumnje da su izvršile krivično delo ucena u saizvršilaštvu, policija u Nišu identifikovala je 48-godišnju T. M., 23-godišnju L. M. i 29-godišnju N. J. iz Zaječara. One se sumnjiče da su ucenjivale 28-godišnjakinju iz Niša da će objaviti njene i fotografije njenog bivšeg
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Krivične prijave za ucenu protiv tri osobe iz Zaječara koje su oglašavale kao vidovnjaci

Krivične prijave za ucenu protiv tri osobe iz Zaječara koje su oglašavale kao vidovnjaci

N1 Info pre 16 minuta
Krivične prijave protiv T. M. (1978), L. M. (2003) i N. J. (1997) iz Zaječara zbog zastrašivanja

Krivične prijave protiv T. M. (1978), L. M. (2003) i N. J. (1997) iz Zaječara zbog zastrašivanja

Gradski portal 018 pre 49 minuta
Tri žene iz Zaječara koje su se oglašavale kao vidovnjakinje ucenjivale devojku iz Niša

Tri žene iz Zaječara koje su se oglašavale kao vidovnjakinje ucenjivale devojku iz Niša

Radio 021 pre 6 minuta
Nišlijka ucenjivana objavljivanjem fotografija i prepiske sa navodnim „vidovnjacima“ iz Zaječara

Nišlijka ucenjivana objavljivanjem fotografija i prepiske sa navodnim „vidovnjacima“ iz Zaječara

Glas Zaječara pre 2 sata
Preko lažne stranice za vidovnjake ucenjivanje devojku za novac, uhapšene tri žene

Preko lažne stranice za vidovnjake ucenjivanje devojku za novac, uhapšene tri žene

Jugmedia pre 2 sata
Vidovnjakinje iz Zaječara ucenjivale devojku iz Niša

Vidovnjakinje iz Zaječara ucenjivale devojku iz Niša

Medijska kutija pre 2 sata
Hapšenje u Nišu: Tri žene osumnjičene da su ucenjivale devojku intimnim fotografijama

Hapšenje u Nišu: Tri žene osumnjičene da su ucenjivale devojku intimnim fotografijama

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišZaječarPolicija

Društvo, najnovije vesti »

Novosadski safari

Novosadski safari

Danas pre 46 minuta
Junajted grupa uvodi novi sistem korporativnog upravljanja za svoje informativne programe

Junajted grupa uvodi novi sistem korporativnog upravljanja za svoje informativne programe

Danas pre 16 minuta
Prijatna klima, živahna zajednica i odlična zdravstvena zaštita: Ovo su najbolje zemlje za penzionisanje u 2026. godini

Prijatna klima, živahna zajednica i odlična zdravstvena zaštita: Ovo su najbolje zemlje za penzionisanje u 2026. godini

Danas pre 51 minuta
U Beogradu počela protestna vožnja neformalne grupe Bajkeri uz studente, tu su i Beli zečevi

U Beogradu počela protestna vožnja neformalne grupe Bajkeri uz studente, tu su i Beli zečevi

Danas pre 46 minuta
Novinarka portala Nova.rs: Reorganizacija medija UM podseća na sudbinu B92, nemam razloga za optimizam

Novinarka portala Nova.rs: Reorganizacija medija UM podseća na sudbinu B92, nemam razloga za optimizam

Danas pre 1 sat