Zavejana kritična deonica u Srbiji, smetovi visine nekoliko metara: Ovuda ne krećite na put! Oglasio se i RHMZ - evo gde će da pada sneg do kraja dana (video)

Kurir pre 1 sat  |  RINA
Zavejana kritična deonica u Srbiji, smetovi visine nekoliko metara: Ovuda ne krećite na put! Oglasio se i RHMZ - evo gde će da…

IVANJICA - Nove snežne padavine na planini Goliji kod Ivanjice ponovo su zavejale kritičnu tačku preko ove planine, tačnije put preko Odvraćenice ka Novom Pazaru.

Ova deonica inače je poznata po jako visokim smetovima. - Ovde se situacija menja iz minuta u minut. Put se pročisti, ali dovoljno je samo nekoliko minuta da opet bude zavejan. Putari su na terenu i rade čišćenju koliko to vremenski uslovi dozvoljavaju. U svakom slučaju apelujemo na vozače, da ovuda ne kreću na put, kažu za RINU u Putevima Ivanjica. Ostali putni pravci na teritoriji opštine Ivanjica su prohodni i nove snežne padavinenisu izazvale veće probleme u
Novi PazarIvanjicaSnegputariRHMZGolija

