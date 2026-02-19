"Policija će mu ovo zapleniti": Otkriveni novi detalji hapšenja bivšeg princa Endrua, evo da li će imati poseban tretman

Bivši princ Endru uhapšen je danas u Velikoj Britaniji.

Prema prvim informacijama on je uhapšen zbog sumnje na nedolično ponašanje tokom obavljanje javne funkcije. Ovo je prvi put da je bivši princ, koji se suočio sa brojnim optužbama zbog veza sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, uhapšen. Endru je dosledno i snažno negirao sve optužbe. Deni Šo je za BBC komentarisao hapšenje i naveo koliko će bivši princ Endru najverovatnije ostati u pritvoru. "Apsolutno najduže vreme koje bivši princ može biti