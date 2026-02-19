(FOTO/VIDEO)"Šteta je totalna, cela porodica živi od ovoga": Vlasnik cvećare o trećem napadu na lokal

N1 Info pre 6 sati  |  N1 Beograd
(FOTO/VIDEO)"Šteta je totalna, cela porodica živi od ovoga": Vlasnik cvećare o trećem napadu na lokal

Cvećara Imela u Ustaničkoj ulici zapaljena je sinoć treći put.

Vlasnici sumnjaju da je uzrok ponovljenih napada podrška koju su pružili studentima. Kako je javio reporter N1, napadači su pokušali da razvale kameru kako ne bi bili identifikovani. Vlasnik cvećare Jovan Nenadić kaže da se napad desio nešto posle dva ujutru. N1 N1 N1 N1 N1 "Tri napadača su došla, prvi je prišao sam, razbio kameru, tad su se priključili i drugi. Jedan je imao pajser, drugi sekiru, treći molotovljeve koktele. Došli su opremljeni za napad, imali su
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Večeras blokada Ustaničke ulice zbog podmetanja požara u cvećaru na Konjarniku

Večeras blokada Ustaničke ulice zbog podmetanja požara u cvećaru na Konjarniku

Danas pre 5 sati
Večeras blokada Ustaničke ulice zbog podmetanja požara u cvećaru na Konjarniku

Večeras blokada Ustaničke ulice zbog podmetanja požara u cvećaru na Konjarniku

Nova pre 5 sati
Nenadić (Cvećara Imela): „Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu“

Nenadić (Cvećara Imela): „Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu“

Serbian News Media pre 6 sati
Večeras blokada Ustaničke ulice u Beogradu zbog podmetanja požara u cvećari Imela

Večeras blokada Ustaničke ulice u Beogradu zbog podmetanja požara u cvećari Imela

Nedeljnik pre 6 sati
Vlasnik izgorele cvećare za „Vreme“: „Šteta je totalna“

Vlasnik izgorele cvećare za „Vreme“: „Šteta je totalna“

Vreme pre 6 sati
Vlasnik zapaljene cvećare na Konjarniku: „Šteta je totalna, cela porodica živi od ovoga“

Vlasnik zapaljene cvećare na Konjarniku: „Šteta je totalna, cela porodica živi od ovoga“

Danas pre 6 sati
Nenadić (Cvećara Imela): Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu

Nenadić (Cvećara Imela): Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu

Radio sto plus pre 6 sati
Povezane vesti »

Politika, najnovije vesti »

Šta je Kosovo obećalo Trampu na sastanku njegovog Odbora za mir?

Šta je Kosovo obećalo Trampu na sastanku njegovog Odbora za mir?

Danas pre 16 minuta
Srbija i Pokret nesvrstanih: Šta se dogodilo pa da premijer Macut o tome priča?

Srbija i Pokret nesvrstanih: Šta se dogodilo pa da premijer Macut o tome priča?

Danas pre 1 sat
Ministar iz Slovenije: Ako Janša pobedi, ta vlast će biti slična Vučićevoj

Ministar iz Slovenije: Ako Janša pobedi, ta vlast će biti slična Vučićevoj

Mašina pre 41 minuta
Razrešenje mitropolita Justina: Presuda pre bilo kakvog suđenja (VIDEO)

Razrešenje mitropolita Justina: Presuda pre bilo kakvog suđenja (VIDEO)

Insajder pre 16 minuta
Čime je mitropolit Justin zaslužio razrešenje - "eparhija koju vrh ne kontroliše, čovek koji ne učestvuje u nepočinstvima"…

Čime je mitropolit Justin zaslužio razrešenje - "eparhija koju vrh ne kontroliše, čovek koji ne učestvuje u nepočinstvima"

N1 Info pre 26 minuta