(FOTO/VIDEO)"Šteta je totalna, cela porodica živi od ovoga": Vlasnik cvećare o trećem napadu na lokal

Cvećara Imela u Ustaničkoj ulici zapaljena je sinoć treći put.

Vlasnici sumnjaju da je uzrok ponovljenih napada podrška koju su pružili studentima. Kako je javio reporter N1, napadači su pokušali da razvale kameru kako ne bi bili identifikovani. Vlasnik cvećare Jovan Nenadić kaže da se napad desio nešto posle dva ujutru. N1 N1 N1 N1 N1 "Tri napadača su došla, prvi je prišao sam, razbio kameru, tad su se priključili i drugi. Jedan je imao pajser, drugi sekiru, treći molotovljeve koktele. Došli su opremljeni za napad, imali su