Popović: Poverenje Brisela u vlast ozbiljno narušeno, izjava Vučića o članstvu bez veta - cenkanje i PR

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Popović: Poverenje Brisela u vlast ozbiljno narušeno, izjava Vučića o članstvu bez veta - cenkanje i PR
Sofija Popović sa portala European Western Balkans (EWB) za N1 kazala je da je poverenje Brisela u vlast ozbiljno narušeno, te da malo ko veruje da ova vlast zaista želi da sprovede neophodne reforme. "Imali smo izjavu predsednika da je Srbija spremna da prihvati članstvo bez veta - što je jedna vrsta cenkanja i nekog PR-a da on pokaže Briselu da je zainteresovan za taj put", istakla je. Govoreći o izveštaju delegacije EP o poseti Srbiji od 22. do 24. januara,
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Popović: Vlast ne mari za poruke EP, na neke EK izjave se ipak reaguje

Popović: Vlast ne mari za poruke EP, na neke EK izjave se ipak reaguje

Danas pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BriselSofija

Politika, najnovije vesti »

Vučić: Fazni ulazak u EU prihvatljiv, želimo jedinstveno tržište i prostor bez granica

Vučić: Fazni ulazak u EU prihvatljiv, želimo jedinstveno tržište i prostor bez granica

NIN pre 4 minuta
Odalović: Organi žrtava na KiM prodavani bogatim pojedincima u inostranstvu

Odalović: Organi žrtava na KiM prodavani bogatim pojedincima u inostranstvu

Blic pre 9 minuta
U Sarajevu se nižu nove nesreće usred velikih protesta

U Sarajevu se nižu nove nesreće usred velikih protesta

Vreme pre 48 minuta
Popović: Vlast ne mari za poruke EP, na neke EK izjave se ipak reaguje

Popović: Vlast ne mari za poruke EP, na neke EK izjave se ipak reaguje

Danas pre 14 minuta
EU: Kurti se obavezao na konsultacije sa Srbima i EU o integraciji sistema zdravstva i obrazovanja

EU: Kurti se obavezao na konsultacije sa Srbima i EU o integraciji sistema zdravstva i obrazovanja

NIN pre 33 minuta