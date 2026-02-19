Popović: Poverenje Brisela u vlast ozbiljno narušeno, izjava Vučića o članstvu bez veta - cenkanje i PR

Sofija Popović sa portala European Western Balkans (EWB) za N1 kazala je da je poverenje Brisela u vlast ozbiljno narušeno, te da malo ko veruje da ova vlast zaista želi da sprovede neophodne reforme. "Imali smo izjavu predsednika da je Srbija spremna da prihvati članstvo bez veta - što je jedna vrsta cenkanja i nekog PR-a da on pokaže Briselu da je zainteresovan za taj put", istakla je. Govoreći o izveštaju delegacije EP o poseti Srbiji od 22. do 24. januara,