Skupština AP Vojvodina: Predlog da se osnuje akademija kojom će upravljati osoba osumnjičena za falsifikovanje diploma

Na dnevnom redu sednice Skupštine Vojvodine, koja se danas održava u Novom Sadu, između ostalog je predlog o spajanju tri potpuno suprotne visokoškolske ustanove u jednu, kao i predlog Izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene predela Fruška Gora.

Reporterka N1 javlja da na sednici Skupštine nije bilo dozvoljeno da se govori o nasilju nad studentima i novinarima u Novom Sadu, u ponedeljak, jer ta tema nije bila na dnevnom redu. Današnja sednica će pokrivati pet tačaka, međutim u fokusu su dve - ko će moći i gde da gradi na Fruškoj Gori, ali svakako i osnivanje Akademije strukovnih studija u Novom Sadu. Predlog da se Visoka tehnička, Visoka poslovna i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača